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03.10.2020 - 02:51 |

Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?

Genel olarak ihaleler üzerinden yapılan bir hesaplama olarak sınır değer hesaplaması öne çıkmaktadır. Yapım işleri ile ilgili gerçekleşen bu hesaplama kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki, sınır değer hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile sınır değer nasıl hesaplanır? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?
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Yapım işleri konusunda istekli olan firmaların, vermiş olduğu geçerli teklifler açısından sınır değer hesaplaması yapılır. Böylece teklif açısından sınırın altında kalanlar tespit edilir ve buna göre daha kolay çalışmalar yürütülür. O yüzden işlerin daha hızlı ve güvenli şekilde devam edebilmesi için, bu yöntem günümüzde yoğun şekilde ele alınmaktadır.

Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yapım işleri açısından farklı firmaların ihale içerisinde vermiş oldukları teklif kapsamında, alt değerleri ortaya çıkarabilmek için bu hesaplama yapılır. Zaten adından da anlaşılacağı üzere sınır değerleme hesaplaması olarak ele alınmaktadır. Bu konuda aşırı düşük değer hesaplaması söz konusu olduğu zaman PDF formatı üzerinden alınabilmektedir. Bu konuda hesaplama yapılırken belli başlı bazı kriterler ele alınır;

- Yaklaşık maliyet
- Sınır değer katsayısı
- Sıra
- İsteklinin adı
- Teklif tutarı

Bunlar ele alınmak suretiyle değer aralığı ortaya çıkarılır. Böylece sınırının altında kalanlar anlaşılır ve hesaptan çıkarma işlemi gerçekleştirilir.

En Basit Yöntem ile Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?

En basit yöntem ile sınır değerleme hesaplaması yapılırken bu konuda bir araç kullanılır. Araç kullanırken kutucuk içerisinde yukarıda verilen kriterler eklenir. Daha sonra hesapla tuşuna basmanız suretiyle güvenli şekilde sınır değer hesabı ortaya çıkarılır. Tabii bu konuda işlem yapılırken sınır değeri hesaplaması iki farklı şekilde ele alınmaktadır.

- Yapım işleri sınır değeri hesaplama
- Hizmet alımı sınır değeri hesaplama (Personel çalıştırılmasına dayalı olmamış hesap)

Bu iki unsur arasından seçim yapılmak suretiyle sınır değer hesaplama aracı kullanarak işlem yapılabilmektedir. Böylece özellikle ele alınan ihaleler kapsamında, teklifler üzerinden alt sınırda kalan miktarlar ortaya çıkarılır. Böylece yapım işleri kapsamında ihale çok daha hızlı ve güvenilir, aynı zamanda kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu yüzden daha çok hesaplama aracı üzerinden işlem sağlanır.

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