Sinir Otunun Faydaları Nelerdir? Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Sinir otu, dar yapraklara sahip olan bir ot olmakla birlikte oldukça şifa dağıtıcıdır. Sinir otu sık sık kullanılmaktadır.



Sinir Otu Nedir?



Sinir otu, günümüzde yaklaşık olarak 200 adet türü bulunan küçük ve de göze çarpmayan bir şifalı bitkidir. Dünyada ve bizim ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen yararlı bir bitkidir. Bu bitki oldukça dar yapraklara sahip olan bir bitki olup sinir otu yerine sinirli ot adı da verilmektedir. Genel olarak bayanlar tarafından siyah nokta ya da sivilce için maske üretiminde kullanılmaktadır.



Sinir Otu Nerelerde Kullanılır?



Sinir otu, en bilinen ve can alıcı özelliği ise yüzde ve vücuttaki sivilceleri azaltmasıdır. Göğüs ağrılarını hafifleterek, soğuk algınlığını önlemektedir. Ayrıca cilde pek çok fayda sağlayan bu sinir otu, mantar ya da sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ayrıca düzenli kullanımı sayesinde sakinleştirici bir etki göstermekte olup son olarak toksin ya da ödemi vücuttan attırmaya yardımcı olmaktadır. Bu efsanevi sayılabilecek sinir otu mutlaka ve mutlaka denenmesi gereken ve daha önce bilip kullanan kişiler tarafından önemle tavsiye edilen bir şifalı bitki olarak yer almaktadır.



Sinir Otunun Faydaları Nelerdir?



Sinir otu oldukça faydalı bir ot olmakla birlikte bu ot ile evde çeşitli kürler hazırlanabilmektedir. Pek çok sayıda hastalık için kullanılmakta olan sinir otu isminin tam tersi bir şekilde sinire iyi gelmektedir. Depresyon rahatsızlığı yaşayan kişilerin tedavi edilmesinde kullanılır ise sakinleştirme özelliğine sahip olmaktadır.



Bu ot, genel olarak hücrelerin yenilenmesine büyük katkıda bulunması nedeni ile kullanan kişinin yaralarının iyileşmesini de hızlandırmaktadır. İçeriği çinko, vitaminler, potasyum ve kalsiyum gibi bileşenler bakımından çok zengindir. Bu nedenle yararları saymak ile bitmeyecek kadar çok fazladır. Akciğer ve karaciğer üzerinde oluşan yağlanmaları temizlemektedir. Sinir otu, boğmaca hastalığının tedavi edilmesi için kullanılmakta olup böcek sokmalarına da çok iyi gelmektedir.



Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?



Sinir otu çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Çay olarak tüketimi daha çok yarar sağlamakta olan bu sinir otu ayrıca püre haline getirilip sivilce ve leke olan cilt yüzeylerine de uygulanabilmektedir. Öncelikle çay olarak tüketmek için, yaklaşık olarak bir bardak suyu iyice kaynatmak gereklidir.



Ardından kaynamış olan suyun içerisine yaklaşık bir ya da iki çay kaşığı öncesinde kurutulup hazırlanmış olan sinir otu eklenmelidir. Daha sonra üzeri kapatılarak ortalama 5 dakika ile 7 dakika arası bir süre geçene kadar demlenmeye bırakılmalıdır. Daha sonra sinir otunu süzülüp rahatlık ile tüketebilmektedir. Çay olarak tüketiminin sağladığı yararlar içinden en önde geleni hiç kuşkusuz ki kişide bulunan öfke ve stresi azaltmasıdır. Bu sinir otu çayının bir günde iki bardaktan daha fazla tüketilmesi önerilmemektedir.



Sinir otu çay olarak tüketildiğinde sinir sistemini de düzenlemektedir. Genel olarak günlük hayatta yaşanılan genel sorunlardan uzaklaşmak için de bu otu kullanmak mümkündür. Sinir otu çayı sayesinde kişiler vücutlarındaki toksik maddeleri düzenli bir şekilde atarak zaman içinde kilo verecekleri görecektirler. Buna ek olarak sinir otunu kaynatıp ezerek püre haline getirerek kişiler cilt yüzeylerine uygulayabilirler ve bu sayede ciltte bulunan bazı pürüzleri, sedef ve sivilce gibi sorunları geçirmeyi sağlamaktadırlar.