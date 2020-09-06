Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Sinir Otunun Faydaları Nelerdir? Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?
06.09.2020 - 02:37 |

Sinir Otunun Faydaları Nelerdir? Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde sinir otu pek çok yönden oldukça yarar sağlamakta olan ve kişilere oldukça yüksek bir etki gösteren şifalı bir ot olarak yer almaktadır. Sinir otu, düzenli aralıklar ile devamlı bir şekilde kullanıldığı zaman sinir otunu kullanan kişilere birden fazla farklı alanlarda yararlar sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle çok önemli olduğu için sinir otunun faydaları nelerdir? Sinir otu çayı nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Sinir Otunun Faydaları Nelerdir? Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Sinir otu, dar yapraklara sahip olan bir ot olmakla birlikte oldukça şifa dağıtıcıdır. Sinir otu sık sık kullanılmaktadır.

Sinir Otu Nedir?

Sinir otu, günümüzde yaklaşık olarak 200 adet türü bulunan küçük ve de göze çarpmayan bir şifalı bitkidir. Dünyada ve bizim ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen yararlı bir bitkidir. Bu bitki oldukça dar yapraklara sahip olan bir bitki olup sinir otu yerine sinirli ot adı da verilmektedir. Genel olarak bayanlar tarafından siyah nokta ya da sivilce için maske üretiminde kullanılmaktadır.

Sinir Otu Nerelerde Kullanılır?

Sinir otu, en bilinen ve can alıcı özelliği ise yüzde ve vücuttaki sivilceleri azaltmasıdır. Göğüs ağrılarını hafifleterek, soğuk algınlığını önlemektedir. Ayrıca cilde pek çok fayda sağlayan bu sinir otu, mantar ya da sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ayrıca düzenli kullanımı sayesinde sakinleştirici bir etki göstermekte olup son olarak toksin ya da ödemi vücuttan attırmaya yardımcı olmaktadır. Bu efsanevi sayılabilecek sinir otu mutlaka ve mutlaka denenmesi gereken ve daha önce bilip kullanan kişiler tarafından önemle tavsiye edilen bir şifalı bitki olarak yer almaktadır.

Sinir Otunun Faydaları Nelerdir?

Sinir otu oldukça faydalı bir ot olmakla birlikte bu ot ile evde çeşitli kürler hazırlanabilmektedir. Pek çok sayıda hastalık için kullanılmakta olan sinir otu isminin tam tersi bir şekilde sinire iyi gelmektedir. Depresyon rahatsızlığı yaşayan kişilerin tedavi edilmesinde kullanılır ise sakinleştirme özelliğine sahip olmaktadır.

Bu ot, genel olarak hücrelerin yenilenmesine büyük katkıda bulunması nedeni ile kullanan kişinin yaralarının iyileşmesini de hızlandırmaktadır. İçeriği çinko, vitaminler, potasyum ve kalsiyum gibi bileşenler bakımından çok zengindir. Bu nedenle yararları saymak ile bitmeyecek kadar çok fazladır. Akciğer ve karaciğer üzerinde oluşan yağlanmaları temizlemektedir. Sinir otu, boğmaca hastalığının tedavi edilmesi için kullanılmakta olup böcek sokmalarına da çok iyi gelmektedir.

Sinir Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Sinir otu çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Çay olarak tüketimi daha çok yarar sağlamakta olan bu sinir otu ayrıca püre haline getirilip sivilce ve leke olan cilt yüzeylerine de uygulanabilmektedir. Öncelikle çay olarak tüketmek için, yaklaşık olarak bir bardak suyu iyice kaynatmak gereklidir.

Ardından kaynamış olan suyun içerisine yaklaşık bir ya da iki çay kaşığı öncesinde kurutulup hazırlanmış olan sinir otu eklenmelidir. Daha sonra üzeri kapatılarak ortalama 5 dakika ile 7 dakika arası bir süre geçene kadar demlenmeye bırakılmalıdır. Daha sonra sinir otunu süzülüp rahatlık ile tüketebilmektedir. Çay olarak tüketiminin sağladığı yararlar içinden en önde geleni hiç kuşkusuz ki kişide bulunan öfke ve stresi azaltmasıdır. Bu sinir otu çayının bir günde iki bardaktan daha fazla tüketilmesi önerilmemektedir.

Sinir otu çay olarak tüketildiğinde sinir sistemini de düzenlemektedir. Genel olarak günlük hayatta yaşanılan genel sorunlardan uzaklaşmak için de bu otu kullanmak mümkündür. Sinir otu çayı sayesinde kişiler vücutlarındaki toksik maddeleri düzenli bir şekilde atarak zaman içinde kilo verecekleri görecektirler. Buna ek olarak sinir otunu kaynatıp ezerek püre haline getirerek kişiler cilt yüzeylerine uygulayabilirler ve bu sayede ciltte bulunan bazı pürüzleri, sedef ve sivilce gibi sorunları geçirmeyi sağlamaktadırlar.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sevdikleriniz ve keyfiniz için daha çok harcama yapabilirsiniz. Parasal konularda cömert olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendinize güveniniz yüksek. Ancak ilişkilerinizde tek taraflı düşünmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zahmet çıkarabilecek bazı durumlar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalı, gurur konusu yapmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarla bir arada olmak, daha çok eğlence dikkat çekebilir. Başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Oldukça gayretli ve çaba içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel alanda dikkat çekmeniz, öne çıkmanız zor olmayacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konulara yönelebilir, kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklaşa bir konuda daha kararlı davranmanız gerekebilir. Şüphe yaratan ya da gizli kalan durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kimi zaman taviz vermeniz gerekebilir. Ancak çok şey de paylaşabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Severek yaptığınız bir işe odaklanmanız olumlu sonuçlar getirebilir. Sahnesi olan uğraşlar, sanatsal uğraşlar için hareketli bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyifli zamanlar ve zevklere yönelmek söz konusu. Harcamalarınızı daha dikkatli yapmalısınız. Aşkta da canlanma var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yapabileceğiniz çok şey var. Aynı zamanda eve yönelik konularda da cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket, ziyaret ve pek çok konuda değişiklik getiriyor. Zihinsel açıdan kendinizi daha iyi ifade edebilir, etkin olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde meme küçültme
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çemen Otunun Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çemen Otunun Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Meryem Ana Otunun Faydaları Nelerdir? Meryem Ana Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Meryem Ana Otunun Faydaları Nelerdir? Meryem Ana Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Madımak Otu Nasıl Pişirilir?

Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Madımak Otu Nasıl Pişirilir?

Altın Otunun Faydaları Nelerdir? Altın Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Altın Otunun Faydaları Nelerdir? Altın Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber