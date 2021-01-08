Sinir sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sıkışmayı önleyen egzersizler nelerdir?

Sinir sıkışması, sinirlere çok fazla basınç uygulandığı takdirde el, bacak ve vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Sinirler genel olarak kemik, kıkırdak ve kaslar tarafından baskılanabilir. Bu sayede sinir sıkışmaları meydana gelir.



Sinir sıkışmasına ne iyi gelir? Nasıl geçer?



Sinir sıkışmaları kırık, tendinit ve kitleler gibi belli başlı bölgesel bozukluklar sonrası ortaya çıkar. Özellikle de şeker hastalığı, tiroid ve gebelik gibi durumlarda aşırı kullanım sonucu sinir sıkışmaları ortaya çıkar. Sinirin sıkıştığı bölüm de işlevini yerine getiremez. Sinir sıkışmaları sonucu özellikle gece ağrılar artabilir. Uyuşma durumu sonucunda ise karıncalanma ve duyu kaybı da yaşanır.



Sinir sıkışmalarının belirtileri görüldüğü anda mutlaka uzman bir doktora gidilmesi gerekir. Sinir sıkışmalarının sebebi öğrenilerek gerekli teşhis de konulur. Kişiler uzman hekim kontrolünde muayene olurlar.



Vücuttaki sinirlerin durumu da yakından incelenir. İleri derecede olmayan vakalar nedeni ile fizik tedavi uygulanabilir. Bu sayede bölge rahatlar. Sinir sıkışmaları da kısa bir süre içerisinde geçecektir. Kişilerdeki sinir sıkışmaları ilerlediği takdirde mutlaka cerrahi müdahale gerekebilir. Bu sayede sinir sıkışmasının olduğu yerler güç kazanır.



Sıkışmayı önleyen egzersizler nelerdir?



Kişilerde meydana gelen sinir sıkışmaları sonucu o bölge dinlendirilir. Tekrarlanan hareketler sinir sıkışmasına neden olabilir. O nedenle hareketler de tekrarlanmamalıdır. Doktor reçeteleri ve fiziksel tedavi ile birlikte sinir sıkışmalarının tedavisi yapılır. Bazı durumlarda kas gevşeticiler de kullanılabilir.



Vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan sinir sıkışmalarının en iyi tedavi yöntemi yapılan egzersizler olarak bilinir. Sinir sıkışmasının iyileşmesi için kilo vermek de yararlı olacaktır. Sinir sıkışmalarının olmaması için bileği yoran hareketler yapılmamalıdır. Ağırlık kaldırılırken de çok dikkatli olunmalıdır. Sinir sıkışmaları hangi bölgede ise o bölgeye yönelik iyileştirici hareketler yapılabilir.



Ellerde meydana gelen sinir sıkışmalarını rahatlatmak adına el egzersizleri yapılmalı. Bu egzersizler yapılırken ise el çok fazla zorlanmamalı. Sinir sıkışmaları bacaklarda yer aldığı takdirde bacakların doğru bir şekilde hareket ettirilmesi de çok önem taşımaktadır. Kol ve vücudun çeşitli bölümlerinde oluşan sinir sıkışmalarının çözülmesi için doğru hareketler yapılmalıdır. Bu sayede sinir sıkışmaları da önlenir.



Sinir sıkışmaları genellikle nerelerde görülür?



Sinir sıkışmaları vücudun farklı bölümlerinde görülür. Özellikle sinir sıkışmasına ne iyi gelir diye çok merak ediliyor. Sinir sıkışmaları ilaçlar, egzersizler ve fizik tedavi ile geçebilir. Geceleri artan sinir sıkışmaları ağrıları dayanılmaz olabilir. Bu sinir sıkışmaları genel olarak beyin, omurilik ve çevresel sinirlerde meydana gelebilir. Ellerde ve bacaklarda da ani hareketler sonrası sinir sıkışmaları çok sık görülebilir. Vücuttaki bu sinir sıkışmalarına da çok daha dikkat edilmelidir.