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27.10.2020 - 00:00 |

Sınırlarımıza dikkat edelim

Bugün öğle saatlerinde Ay Balık’ta Neptün ile birleşiyor.

Sınırlarımıza dikkat edelim
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Bugün ne yapılabilir? Bugün öğle saatlerinde Ay Balık’ta Neptün ile birleşiyor. Bu geçici bir transit olsa da, dağınıklık, ihmaller ya da dikkatsizlik anlamına gelebilir. Sezgilerimiz oldukça güçlü ve duygusal açıdan kendimizi kaptırma eğiliminde olabiliriz. Bu nedenle sınırlarımıza dikkat etmeliyiz. Kendimizi kurban haline getirmemeye özen gösterelim.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğleden sonra saatlerinde değişikliklere uyum sağlamak ve biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu saatlerde belirli düşüncelere takılı kalmadan ilerlemeye bakalım. Öğle sonrasında seçim yapmamız gerekebilir ancak kafa karışıklığı da yaşayabiliriz. Ailevi işlerde, korumak, kollamak istediğimiz konularda daha çok şey yapmak isteyebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Hareket   Gelecek hakkında düşünebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.

 

 

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