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10.01.2021 - 13:15 |

Sinirsel Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Sinirsel Diyabet Nasıl Tedavi Edilir?

Hayatımız boyunca belirli hastalıkları geçirmiş olalım ya da olmayalım, sonuçta kulağımıza pek çok hastalık gelmiştir. Bu hastalıklar bazen önemsiz olsa da, bazıları ise gerçekten önemsenmesi gereken hastalıklardandır. İşte sinirsel şeker hastalığı ya da sinirsel diyabet de bu hastalıklardan biridir. Peki, sinirsel şeker hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nedir? İşte bu konu hakkında bilmeniz ve öğrenmeniz gereken tüm detaylar.

Sinirsel Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Sinirsel Diyabet Nasıl Tedavi Edilir?
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 Yapılan pek çok araştırmanın sonucunda, stres ya da kaygı gibi sinirsel durumların şeker hastalığına sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

 Sinirsel Şeker Hastalığı Nedir?

 Sinirsel şeker hastalığına tıp dilinde sinirsel diyabet de denmektedir. Tıpkı her hastalıkta olduğu gibi, şeker hastalığı da ruh sağlığını önemli ölçüde etkiler. Özellikle kaygı problemleri yaşayan, beden sağlığına önem vermeyen ve aşırı stresli insanlarda şeker hastalığının ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Bu yüzden ortaya çıkan şeker hastalığı hastalarda aşırı sinirlilik durumuna yol açabilir.

 Sinirsel Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

 Sinirsel şeker hastalığının insan vücudunda pek çok belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bazıları önemsiz olabilirken, bazı belirtiler ise erkenden önlem alınmazsa müdahale gerektirebilir. Sinirsel şeker hastalığının başlıca belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Aşırı halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk hissi,

Görmede bozulma ve odaklanamama,

İstemsiz ve hızlı bir şekilde kilo vermek,

Cildin kuruması ve kaşınması,

Ağızda aseton benzeri, kötü bir koku oluşması ve ağızda kuruluk,

Vücutta bulunan yaraların normale göre daha geç iyileşmesi,

Ayaklarda ya da kollarda uyuşma ve karıncalanma.

Eğer kişi kendisinde şeker hastalığına bağlı olarak bu tip belirtiler görürse, vakit kaybetmeden bir doktora ya da sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

 Sinirsel Diyabet Nasıl Tedavi Edilir?

 Sinirsel diyabet hastalığının tedavisi, hastalığın türüne ve hastalığın ne kadar ilerlediğine göre değişkenlik gösterir. Genellikle diyabet için uygulanan tedaviler insülin tedavisi ya da tıbbi beslenme tedavisidir. Bu durumda hastanın diyeti doktorlar tarafından belirlenir.

 Kişi doktorların önerdikleri dışında herhangi bir şey tüketmemelidir. Aynı zamanda bu dönemde karbonhidrat sayımı da yapılmaktadır. Doktorlar tarafından uygulanan tedaviler yarıda kesilir ya da uygulanmazsa, ortaya daha ciddi sağlık sorunları çıkabilir.

 Sinirsel Şeker Hastalığının Nedenleri

Aşırı sinirlilik hali ve stres,

Aşırı kilo almak ya da obezite,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Yaşlılık,

Genetik olarak, ebeveynlerde diyabet hastalığının bulunması şeklinde.

Tüm bu sayıların dışında sinirsel şeker hastalığı pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden her insanın şeker hastalığı konusunda belirli aralıklarla test yaptırması önemlidir.

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