Sinüzit Ağrısı Nasıl Geçer? Sinüzit Kaynaklı Baş Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sinüzit; sinüslerin iltihap kapıp dolmasıyla beraber oluşan bir hastalıktır. Sinüzit kaynaklı baş ağrısı, günlük işleri yapmaya engel olabilecek çok sıkıntılı bir durum olarak belirtilebilir. Sinüzit kaynaklı baş ağrıları, geniz akıntısıyla beraber kendini göstermektedir. Bir diğer tanımla sinüzit; yüz kemiklerinde meydana gelen iltihaplanma olayı olarak belirtilebilir.



Sinüzit hastalığı genel olarak kış mevsiminde soğukların artmasıyla birlikte daha fazla ortaya çıkar. Bu yüzden de sinüzite iyi gelen yöntemler sıkça araştırılır. Alerji ya da soğuk algınlığı sonrasında sinüzit olma ihtimali çok yüksektir. Sinüsler adı verilen, burundan alınan havayı nemlendirerek ısıtan kanallar vardır. Sinüslerde biriken mukus içerisindeki bakteriler sinüzite yol açar.



Sinüzit Ağrısı Nasıl Geçer?



Sinüzit ağrısının geçmesi adına yapılabilecekler:



- Tuzlu ve karbonatlı su yapılarak ağrı hafifletilebilir. Sinüzitin geçmesi adına tuz ve karbonat ile hazırlanan su, burundan içeri çekilerek, ağrının hafifletilmesi mümkündür. 5 defa üst üste yapılması yeterli olacaktır.



- Sinüzit ağrısının geçmesi adına ve burun tıkanıklığını gidermek için kısa aralıklarla burun spreyi kullanmak faydalı olabilir.



Sinüzit Kaynaklı Baş Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?



Burun boşluğuna açılan ve içerisine hava dolan cepler şeklinde belirtilecek olan sinüslerin iltihap kapması durumunda sinüzitlerin tedavisi; sinüzitin kaynağına, hastanın yaşına, hastalığın hangi tür virüs ya da bakterilerden kaynaklandığı gibi türlü unsurlar ile belirlenmektedir. Bu faktörler doktor açısından göz önünde bulundurulup, değişik biçimlerde uygulanabilmektedir.



Doktor, burun tıkanıklığının giderilmesi adına bazı yıkamalar ve burun spreyleri tavsiye edebilir. Yüz ve baş ağrısını gidermek adına ağrı kesiciler tedavide kullanılabilir. Bunların dışında, bakteriyel kaynaklı olduğu belirtilen sinüzitlerin tedavisinde antibiyotiklerin kullanılacağı gibi, viral kaynaklı düşünülen sinüzitlerde ise antibiyotiklere gereksinim duyulmayabilir.



Doktor tarafından yapılan gözetimin sonucunda, tekrarlayan ya da kronikleşen sinüzit adına bir alerji uzmanına gitmek faydalı olabilecektir. Kronikleşen sinüzit vakalarında ise ameliyat tedavisi bir seçenek şeklinde sunulabilir. Sinüzit kaynaklı baş ağrıları, günlük hayatı ciddi anlamda zora sokan bir durum olmakla beraber çok ciddi durumlara da dönüşebilmektedir. Geçmeyen baş ağrılarının olmasıyla alanında uzman bir doktora görünmek faydalı olacaktır.