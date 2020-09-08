Sirken Otunun Faydaları Nelerdir? Sirken Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sirken otu bitkisi ılıman iklimde daha yaygın yetişmekte olan ve kullanımı sık olan bir bitki olmaktadır. Sirken otu halk dilinde ak pazı ve yalancı ıspanak şeklinde de adlandırılmaktadır.



Sirken Otu Nedir?



Sirken otu bitkisi, ıspanağa benzeyen bir görünüme sahip olan bitki olmakla birlikte oldukça yararlı bir sahiptir. Doğada kendiliğinden yetişmekte olan bu ot genel olarak Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesinde yetişmektedir. Ilıman bir iklime sahip olan bölgelerde zahmetsiz biçimde yetişmektedir. Sirken otu içeriğinde bulunan A vitamini, B vitamini, C vitamini, protein, kalsiyum, lif, potasyum ve demir gibi birçok yararlı mineraller açısından da çok zengin olup mutfaklarda sık sık yer almaktadır.



Sirken Otunun Faydaları Nelerdir?



Sirken otunun günümüzde çok fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde aşağıdaki gibidir.

Sirken otu günümüzde insan vücudunda bulunan kirli kanın temizlenmiş olmasına yardımcı olmaktadır. Bu faydası sayesinde insan vücudunda bulunan iltihapların hızlı bir şekilde düzelip iyileşmesine destek olmaktadır.



Sirken otu ayrıca insan vücudunda sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmakta ve boşaltım sistemine de olumlu etkiler vermektedir. Sirken otu bitkisi, düzenli kullanıldığı zaman bağırsakların sağlıklı olarak çalışmasına yüksek bir katkı sağlamaktadır. Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışmanın yanında bir de mide rahatsızlıklarına çok iyi gelmektedir. Bağırsak hareketlerinin genel olarak olumlu bir şekilde çalışmasını sağlar ve buna bağlı olarak kabızlık problemlerine bir çözüm olarak görülmektedir.



Sirken otu, idrar söktürücü bir özelliğe sahip olmaktadır. Aynı zamanda romatizmal ağrıların kişilerde en az seviyede hissedilmesine olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak sirken otu, kişilerin cilt sağlığı için çok önemli faydalara sahip olmaktadır.



Sirken Otu Bitkisi Nasıl Kullanılır?



Sirken otu, ıspanakgiller familyasından olan sindirim sistemini ve boşaltım sistemini genel bir düzene sokan beraber idrar söktürmek için kullanılmaktadır. Sirken otu, yaraların iyileşmesi amacı ile de kullanılmaktadır. Sirken otu günümüzde diş ağrısı ve romatizmal hastalıkların en aza indirilmesi için kullanılabilir. Sirken otunun kullanım şekli için öncelikle bu otu haşlamak ve sonrasında bu şekilde tüketmek önerilmektedir. Sirken otu haşladıktan sonra genel olarak içine sarımsaklı yoğurt ya da sadece yoğurt ilavesi yapılıp tüketilmektedir. Sirken otu bu şekilde düzenli olarak kullanıldığı zaman kabızlık sorunlarına da çözüm olmaktadır. Bu nedenle sirken otu bitkisi ülkemizde çok sık olarak kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.





Sirken Otu Çayı



Öncelikle sirken otunu bir tutam alıp önceden kaynatılmış olan bir bardak suyun içine ilave edip ardından 5-10 dakika arası demlenmesi beklenir. Demlenen sirken otu süzülerek afiyetle içilir. Ayrıca Sirken otu bitkisini oral şekilde tüketmenin haricinde birde cilt sağlığı için maske şeklinde uygulay da kullanmak mümkündür.



Günümüzde ve ülkemizde arzu edildiği takdirde ise sirken otu bitkisi önce haşlanarak bir blender yardımı ile püre haline getirilebilir ve ardından bu sirken otu püresi kullanan kişinin cildinin üzerinde istediği bölgeye maske şeklinde kullanılabilmektedir. Bu şekilde hazırlanmakta olan sirken otu cilt maskesinin, cilde olan faydası saymakla bitmeyecek kadar oldukça fazladır. Sirken otu bitkisi bu şekilde cildin parlamasına, cilt lekelerinin çok azaltılmasına, ciltte oluşacak ışıltılı bir görünüme ev sahipliği yapmasına destek olmak için yer almaktadır.