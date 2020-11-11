Sirkenin Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Sirkenin Ph Değeri Kaçtır?

Salatalarda da sıklıkla kullanılan diğer sirke çeşitleri ise şunlardır: Nane Sirkesi, Balsamik Sirke, Ayva Sirkesi ve Muşmula Sirkesi. Sirkesi yapılan meyveler ise üzüm ve çilektir.



Sirkenin Faydaları Nelerdir?



1- Tokluk hissi verir:



Birçok sirke türü tokluk hissi verdiği için diyet listelerinde yer almaktadır. Salatalara konan sirke hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdirir.



2- Baş ağrısına iyi gelir:



Baş ağrısını geçiren sirke, migren hastaları tarafından da düzenli aralıklarla tüketilmelidir.



3- Enerji verir:



B ve E vitaminleri içeren elma sirkesi, kişilerin daha enerjik ve zinde hissetmesini sağlar.



4- Sindirim şikayetlerini azaltır:



Akşam yemeğinden sonra sindirim sorunu yaşayanlar bir tatlı kaşığı sirke içebilir. Sirke, reflü ve gastrit sonucu oluşan mide asitlerini azaltır.



5- Kansere karşı korur:



Sirkenin en önemli faydalarından biri de kanser riskini azaltmasıdır. Özellikle organik sirkeler, hücreleri onarır ve kanserli hücrelerin oluşmasını engeller.



6- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar:



Toksinler başta karaciğer ve akciğer olmak üzere birçok organ için risk teşkil eder. Bu riski en aza indirmek ve vücudunu toksinlerden arındırmak isteyenler sık aralıkla sirke tüketmelidir.



7- Ağız içi yaralarına iyi gelir:



Sirke, pamukçuk adıyla da bilinen aftların kısa sürede geçmesini sağlar.



8- Saçların daha gür çıkmasını sağlar:



Saçlarını, haftada 1 - 2 defa elma ya da üzüm sirkesiyle yıkanabilir. Organik şampuanların yapımında da kullanılan sirke, saçların daha hacimli ve parlak görünmesini sağlar.



9- Kan şekerini düzenler:



Sirke, kan şekerini düzenleyen gıdalar arasında yer alıyor. Diyabet hastaları ise doktorlarına danışmadan sirke tüketmemelidir.



10- Kalp krizi riskini azaltır:



Düzenli aralıklarda sirke tüketmek kalp krizi riskini azalttığı gibi kalp damar hastalıklarına da iyi geliyor. Sirkenin iyi geldiği diğer kalp hastalıkları arasında, aort yetmezliği, kalp spazmı ve aritmi.



Sirkenin Cilde Faydaları Nelerdir?



1- Cildi temizler:



Yüze sürülen sirke, cildi temizler ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.



2- Sivilce ve akneleri geçirir:



Doğal olarak üretilen her sirkede birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bu mineraller sivilcelerin ve aknelerin kısa sürede geçmesini sağlar.



3- Cildi besler:



Cildi besleyen sirke siyah noktaların oluşmasını önler. Bununla birlikte yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkları azaltır.



4- Nasırları azaltır:



Nasırların doğal yollardan ve hızlıca geçmesini isteyenler günde 1 ya da 2 kez sirkeli su hazırlayabilir. 5 - 10 dakika kadar bu suda bekletilen ayaklar daha sonra ılık suyla durulanmalıdır.



Sirkenin Zararları Nelerdir?



Her besin türü fazla tüketildiğinde çeşitli zararlara yol açabilir. Aşırı tüketilen sirkenin zararları şu şekilde sıralanabilir:



1- Alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir:



Aşırı sirke tüketenler kişilerde en sık gözlemlenen yan etkilerden biri alerjik reaksiyonlardır. Özellikle fazla elma ve üzüm sirkesi tüketmek cildin tahriş olmasına yol açar.



2- Kemik erimesi:



60 yaş üstü kişilerin aşırı sirke tüketiminden kaçınması gerekir. Yapılan birçok araştırmanın sonunda sirkenin kemik erimesini hızlandırdığı kanıtlanmıştır.



3- Mide ağrısına ve ekşimesine yol açar:



Çocukların ve hamilelerin mideleri hassastır. Bu nedenle sirkeyi su ile karıştırarak tüketmeleri önerilir.