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17.02.2021 - 19:28 |

Sırt Ağrısı Neden Olur? Sol Ve Sağ Sırt Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Sağlık biz insanlar içim yaşam kalitemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlıksız bir yaşam insanı olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlığının kıymetini bilen insanlar hayatlarını daha kaliteli bir şekilde yaşarlar. Bunun tersi olarak sağlığının kıymetini bilmeyen insanlarda kalitesiz sürekli rahatsız hissederler kendilerini. Sağlık sorunlarından birisi de sırt ağrısı olmaktadır. Sırt ağrısı nedir? Sol ve sağ sırt ağrısı nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Sırt Ağrısı Neden Olur? Sol Ve Sağ Sırt Ağrısı Nedenleri Nelerdir?
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Sağlık sorunlarımızın birçoğu düzenli egzersiz ve spor yapmamaktan ileri gelmektedir. Buda bizim yaşam kalitemizi düşürmektedir. Uzun süreli oturmalar masa başı işleri hareketsizlikten dolayı ağrılara neden olabilir.

Sırt Ağrısı Neden Olur?

Sırt ağrılarımızın büyük çoğunluğu düzensiz beslenmek ve hareketsin sporsuz bir hayat yaşamaktan ileri gelmektedir. Düzensiz beslenmek kaslarımızın da zayıflamasına yol açmaktadır. Buda bizim nedenini bilmediğimiz sırt ağrılarına neden olmaktadır. Sırt ağrılarının bir sebebi Fibromiyalji hastalığıdır. Fibromiyalji günümüzde sık rastlanan rahatsızlıklardan bir tanesidir. İnsanın ruh halini çok kötü etkileyen bir hastalıktır.

Fibromiyalji tanısı konan hasta sürekli sırt ve vücut ağrısı çekmektedir. Hasta olan kişi sinirli veya gergin veyahut üzüntülü olduğu durumlarda bu hastalık daha çok kendini göstermektedir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler kendilerine çok iyi bakmalı kendilerini soğuk ve nemli havalarda çok sıcak tutmalıdırlar. Aksi takdirde sırt ağrıları çok olmaktadır.

Sırt Ağrılarının İstisna Nedenleri

Sırt ağrılarının başka bir nedeni ise Romatizmal hastalıklardır. Bazı romatizmal hastalıklar omurgayı etkileyerek sırt ağrılarına neden olabilmektedir. Romatizmal hastalıklar her yaş gurubunda da görülebilmektedir. Bunun yanı sıra dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar fazla kiloları hasebiyle sırt ağrısı çekebilmektedir. Sırt ağrılarına başka bir örnek verecek olursak kadınlarda meme içerisindeki kistlerde sırt ağrısına neden olabilmektedir. Hasta olan kişinin bu durumda istirahat etmesi kolunu fazla kullanmaması gerekmektedir.

Sol ve Sağ Sırt Ağrıları Nelerdir?

Türkiye de her beş kişi den birinde sırt ağrısına rastlanmaktadır. Yaşantımızı zorlaştıran katlanılmayacak ağrılara neden olan sırt ağrısı bazen de kötü hastalıkların habercisi olabilmektedir. Birçok hastalıkta olduğu gibi sırt ağrısında da erken teşhis önem arz etmektedir. Önemli hastalıklardan olan kalp safra kesesi ve akciğer hastalığı da sırt ağrılarına neden olabilmektedir.

Sırt ağrılarından kurtulabilmek için yapmamız belli başlı kurallar vardır ki ilk önce dengeli ve düzenli beslenmek daha sonrasızda düzenli egzersiz ve spor yaparak yaşam kalitemizi yükseltmek olmalıdır. Bunun sonrasında da muhakkak bir hekime başvurup ağrımızın sebebini öğrenip tedavi sürecine başlamaktır. Hayatta sağlıktan önemli hiç bir şey yoktur. Bu yüzden kaliteli bir yaşam sürmek etrafımızdaki insanlara karşı faydalı olabilmek adına sağlığımıza dikkat etmek zorundayız.

Sırt Ağrısını Hafifleten Yöntemler

Sırt ağrısı çeken hastalar ağrılarını hafifletmek adına hasta kilolu ise kilo vermelidir. Ağır çanta ve yük taşımamalıdırlar. Bu işlemleri ağrılarını hafifletmek adına yapmalıdırlar. Sırt ağrılarına iyi gelen başka bir unsur ise yattığımız yataktır. Yatağın kalitesi sırt şekline göre hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Sırt ağrısına başka bir örnek verecek olursak kemiklerimizin arasına yerleşmiş olan tümörlerdir.

Bu tümörler sırtımızda şiddetli ağrılara neden olabilmektedir. Erken teşhis ve tedaviyle veya gerektiği zaman ameliyatla bu ağrılardan kurtulma imkanı var olmaktadır u tür rahatsızlıklarda erken tanı çok çok büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabilmekteyiz.

Sırt ağrıları bazen kas incinmesiyle belirti gösterebilmektedir Bazen de ciddi bir rahatsızlık olan Fibromiyalji rahatsızlığının habercisi olabilmektedir. Sırt ağrısının nedenlerinden de bazıları da omurga eğrilikleridir. Bu hastalığa sahip kişiler içinde fizik tedavi veya yüzmek spor yapmak önerilebilmektedir. Hasta olan kişi bolca istirahat edip dinlenerek ağrılarını hafifletip kas gevşetici ağrı kesici ilaç alabilmektedirler.

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