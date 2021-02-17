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17.02.2021 - 18:25 |

Sırt Tutulması Nedir, Neden Olur? Sırt Tutulması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Hareketsiz bir yaşamın sebep olduğu problemlerden bir tanesi de sırt tutulmalarıdır. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlık her beş kişiden birinde en az bir defa görülmektedir. Sırt tutulmaları bunlarla beraber ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Sırt tutulması nedir ve neden olur, sırt tutulması nasıl geçer ve ne iyi gelir tüm detaylarıyla derledik.

Sırt Tutulması Nedir, Neden Olur? Sırt Tutulması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?
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Sırt tutulmaları, kas incinmesi gibi basit bir sebepten olabileceği gibi safra kesesi, akciğer, kalp rahatsızlıkları veya sırt ve boyun fıtıkları gibi birçok hastalığın belirtisi olabilir.

Sırt Tutulması Nedir?

Sırt tutulması, omurganın her iki yanındaki kasların baştan bele doğru gerilmesiyle oluşan ağrıyı ifade eder. Bu rahatsızlık esas olarak stresten kaynaklanır ve genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda boyun, omuzlar ve sırt bölgesindeki sinirler çeşitli faktörler tarafından gerildiğinde ve sırt kasları uzun süre gerildiğinde de bu olabilir.

Sırt ağrısı, genellikle gözden kaçan bir hastalıktır. Birçok insan, özellikle yaşlılar, bu ağrıların hastalık belirtisi olduğunu düşünmez. Onunla birlikte yaşamayı öğrenir ve kabul ederler. Bazı zamanlarda sırt tutulması aniden ortaya çıkar ve hareket etmekte güçlük yaratır. Ani hareketler ve geriye doğru esneme buna örnektir.

Sırt Tutulması Nedenleri Nelerdir?

Sırt tutulması genellikle belirli sinirleri zorlayan kas gerginliğinden kaynaklanır. Bunun nedeni kamburluk veya uygunsuz oturma ve yürüme, rahatsız bir yerde uyumak, uzun eğilme ve ayakta durma gibi fiziksel aktiviteler olabilir. Egzersiz eksikliği, uzun süre hareketsizlik ve uyku bozukluklarının da nedeni olduğu düşünülmektedir. Aşırı stres ve korku gibi zihinsel sorunlar da sırt tutulmasına neden olabilir.

Obezite, viral enfeksiyonlar, kemik hastalıkları, travma, omurga hastalıkları, omurgada kayan diskler, kas veya bağ dokusu hastalıkları, böbrek, kalp, akciğer ve yemek borusu gibi iç hastalıkları, tümörler de sırt ağrısı sorununa cevaptır. Aynı zamanda hamilelik ve jinekolojik sorunlar da bu ağrıya neden olur.

Sırt Tutulması Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sırt tutulması tedavi seçenekleri de sırt tutulmasının nedenleri kadar çoktur. Yaşam tarzı değişiklikleri ağrıyı azaltacaktır ve ilaçlı ve ilaçsız tedavi seçenekleri vardır. Doktorunuz bu tedavilere sizinle birlikte karar verecektir. Akut sırt ağrısı genellikle ilaçla tedavi edilir. Spor ve sporla desteklenmektedir. Bazı sırt ağrısı türlerinde, doktor doğrudan ağrılı bölgeye enjekte edecektir.

Spesifik sırt ağrısı durumunda ağrının odağına ulaşılır. Bu durumda kullanılan ilaçlar farklıdır. Genellikle toksik olmayan tedavi için egzersiz yapılması önerilir. Hastanın yaşına ve fiziksel durumuna bağlı olarak yürüme, bisiklete binme veya yüzme önerilebilir. Kronik ağrısı olan hastalar için başka seçenekler önerilebilir. Psikoterapi bunlardan biridir. Benzer şekilde hastanın durumuna göre fizik tedavi mesleki terapistlere de aktarılabilir. Böylelikle hastanın uzun süre kullanılan hatalı hareketlerden uzak durması sağlanır. Çoğu durumda, hastanın kendisi sırt ağrısını farklı koruma yöntemleri ile rahatlatabilir.

 

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