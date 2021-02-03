Sistoskopi Nedir, Kimlereye Yapılır? Sistoskopi Nasıl Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Sistoskopi yönteminin kelime anlamı ise mesanenin kamera ile incelenmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Sistoskopi Nedir?



Sistoskopi, Ürolojide çok fazla başvurulan ve çok fazla ürolojik sağlık sorunun tanısının konulmasında tecrübeli bir üroloji uzmanının kullanması sayesinde büyük bir kolaylık sağlayan tanı yöntemi olma özelliğine sahiptir. Sistoskopinin kelime anlamı ise mesanenin kamera ile incelenmesi manasına gelmektedir.



Sistoskopi Kimlere Yapılır?



Sistoskopi hastalık tanı yöntemi; erkek, kadın ve çocuk hastalara tanı veya tedavi amaçlı olarak yapılabilmektedir. Sistoskopi yönteminin uygulanabilmesi için herhangi bir hasta yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Yaşamın erken yıllarında olan çocuklarda da kolaylıkla yapılabildiği gibi ileri yaştaki kadın ve erkek tüm hastalara da rahatlıkla yapılması söz konusu olabilmektedir.



Sistoskopi Nasıl Uygulanır?



Sistoskopi, mesane ve üretranın içini görmek ve incelemek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ayrıca “sistoüretroskopi” olarak da adlandırılmaktadır. Siskoskopi işleminin uygulanması için sistoskop adı verilen elastik fiber optik ince bir borudan yararlanılmaktadır.



Sistoskopi yöntemine çoğunlukla radyolojik incelemenin yetersiz kaldığı durumunda başvurulmaktadır. Bu yöntem sayesinde ayrıca idrar yollarında meydana gelen herhangi bir problem neticesinde sistoskopi yöntemi ile müdahale gerekebilme olasılığı söz konusudur. Bu yöntem, genellikle ürolojinin vazgeçilmez yöntemlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan sistoskopi uygulaması işlem esnasında ilgili bölgeden parça almak için de kullanabilir bir nitelik taşımaktadır.



Sistoskopi Nasıl Yapılır?



Sistotoskopi hastaya anestezi altında yapılmaktadır. Bu sayede hastanın işlem esnasında herhangi bir ağrı hissi yaşamasının önüne geçilmektedir. Sistoskop işleminin gerçekleştirilmesinde sistoskop adı verilen elastik fiber optik ince bir borudan yararlanılır. Bu bor ile idrar kanalının içine girilerek mesane (idrar kesesi) ve üretra (idrar yolu) görüntülenerek incelenir.



Sistoskopun bir ucunda görüntü alınmasını kolaylaştıran ışığı bulunmaktadır. Ayrıca diğer ucunda da mercek ve kamera bulunmaktadır. Sistoskop vasıtasıyla elde edilen görüntüler monitöre yansıtılır. Monitöre yansıtılan görüntüler ise doktor ve hasta tarafından kolaylıkla izlenebilir nitelikte net ve anlaşılır olmaktadır.



Sistoskopi tekniğinin bu denyön kolonoskopi ve endoskopi gibi işlemlere benzerlik gösterdiği söylenebilir. Sistoskopi, mesane ve üretranın görüntülenme işleminin yapılmasının yanı sıra patolojik olguların saptanmasında da çok büyük bir önem taşımaktadır.