Sıtma Belirtileri Nelerdir? Sıtma Nasıl Bulaşır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sıtma hastalığı sinek ısırığı sonucu oluşan tehlikeli bir hastalıktır.

Sıtma Belirtileri Nelerdir?

Sıtma hastalığı bir paraziti vücudunda bulunduran sinek ısırığı sonucunda oluşan bir hastalıktır. Genel olarak Afrika ülkesinde, Batı Akdeniz, Batı Pasifik taraflarında bulunan ülkelerde görülmektedir. Parazit kaynaklı bir hastalıktır. Vücudunda bu tehlikeli paraziti taşıyan anofel sivrisineği bu hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalığın oluşması için bu parazitin insan vücudunda belirli bir süre konaklayıp vücuda iyice yerleşmesi gerekir. Hastalığın çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler:

Yüksek ateş

Kusma

İshal

Titreme

Aşırı şekilde üşüme

Terleme sıtma hastalığının belirtilerini oluşturmaktadır.

Sıtma Nasıl Bulaşır?

Sıtma hastalığı genellikle paraziti vücudunda taşıyan anofel sivrisineğinin ısırması sonucu oluşmaktadır. Bunun yanında nadiren gebelikte bu hastalığı taşıyan anneden bebeğe geçebilir. Bunun yanında organ nakli sırasında da eğer nakil alınan organ bu hastalığı taşıyan birinden alınıyorsa bu şekilde de insandan insana geçişi olmaktadır.

Sıtma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sıtma hastalığının engelleyici bir aşısı bulunmamaktadır. Bu nedenle koruyucu bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedaviye başlanması için ilk olarak parazitin türünün belirlenmesi gerekmektedir. Tür belirlendikten sonra bir tedavi planı hazırlığı aşamasına geçilmektedir. Bu plan yapılırken hastalığın ne dereceye geldiği, nereden ve nasıl bulaştığı, hastanın başka hastalığının olup olmaması, belirli bir alerjisinin olup olmadığı veya hamile mi değil mi bunların bilinmesi ve bu şekilde bir plana geçilmesi gerekmektedir.

Bu aşamalara geçebilmek adına öncesinde sıtma tanısının kesin bir şekilde hastaya konulması gerekir. Genel olarak yüksek ateşli hastalıklar ile karıştırılabilen sıtma hastalığı kesin surette tespit edilmelidir. Tanı için seroloji, klinik tanı yöntemi, antijen testi, mikroskobik tanı yöntemi gibi tanı yöntemlerinden yardım alabiliriz.

Sıtmadan Korunma Yolları

Sıtma hastalığı bulaşma riski en yüksek düzey insanlar devamlı olarak seyahat etmesi gereken işi bu yönlü olan insanlardır. Bu insanların sıtmadan korunmasının en kolay yolu sıtma ilaçlarını kullanmaktır. Sıtma ilaçları maalesef ki tamamen bir koruma sağlamamaktadır. 0 etkili ilaçlar değildirler. Ancak sıfır korunmadansa bu ilacı içerek riski azaltmak sizler için daha mantıklı ve doğru yöntem olacaktır.