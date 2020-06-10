Sitrin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Sitrin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Dünyadaki en değerli taşlar arasında sitrin taşı geliyor. Anlamı ile beraber sunduğu fayda ve özellikler bu taşın çok daha değerli hale gelmesine olanak vermektedir. Pek çok amaç doğrultusunda kullanılan bu sitrinin, özellikle bilim insanlarının gerçekleştirdiği incelemeler doğrultusunda, insanların üzerinde çok güçlü etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.



Sitrin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Doğada nadir bulunan ve özellikleri bakımından güçlü olan sitrin taşı, dünyadaki en değerli taşlardan biridir. Sertlik derecesi 7 olarak öne çıkan sitrin taşı, özellikle insanlar üzerindeki etkisi ile bilinen bir taştır. Rengini hematit, demir mineralleri ve limonitten alır. Genel olarak içerisinde donmuş su damlacıkları bulunan bir taş olduğunu dile getirmek mümkün. Bu yüzden kırıldığı zaman yeniden suya dönüşür.



Sitrin taşı dioksin bileşimleri, demir mineralleri ve hematit ile limonit üzerinden oluşmaktadır. Milyonlarca yıl içerisinde dünya ile beraber oluşumunu tamamlamış nadir ve değerli taşlar arasında yer almaktadır. Özellikle hidrotermal alanların olduğu bölgelerde, kaya boşlukları ile beraber pegmatitlerde oluşan bir taştır. Günümüzde hala dünyanın birçok farklı yerinde çıkarılan ya da çıkarılmaya çalışılan ender ve en özel taşlar içerisinde yer alıyor.



Sitrin Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Sitrin taşının ismi Yunancadan gelen, ‘citron’ kelimesine dayanır. Bu kelimenin anlamı Türkçede limon olarak öne çıkıyor. Sarı ile beraber açık kahverengiye kadar devam eden farklı renk özelliği birçok çeşidinin bulunmasına olanak tanımış durumda. Aynı zamanda saydam ve yarı sayıdan özelliğe sahiptir. Kimyasal grupları, ateş ve silikat ile uyumludur. Gençlik, güç, umut, sadakat, sağlık ve kainatın sonsuz gücü gibi birçok değişik sembolü bulunmaktadır.



Genel olarak mücevher yapımında çok sık kullanılan sitrin taşının anavatanı Brezilya’dır. Aynı zamanda Fransa, Rusya, Britanya, ABD, Madagaskar gibi farklı ülkelerde çıkarılmaya devam ediliyor. Ayrıca başak ve aslan burcunun taşı olduğu da bilinmektedir. Doğal çevre için Korucu bir taş olarak, güneşin gücünü taşımaktadır. Bu doğrultuda negatif enerjiyi emerek toplar ve daha sonra dönüştürmek suretiyle toprağa yayar.



Sitrin taşı birçok faydası ile öne çıkan en değerli ve önemli taşlar içerisinde yer alıyor.



- Eski dönemlerde yağmur yağması için kuvars taşı ile beraber kullanılırdı.

- Hem beyin fonksiyonlarına uyarıcıdır hem de duygusal dengeleyici özelliğine sahiptir.

- Kişiyi yaşadığı bağımlılıklardan kurtarır.

- Kıskançlığı giderir.

- Kişinin üzerindeki negatif enerjiyi emerek dönüştürür ve onu pozitif hale getirir.

- Sinir ve kanı canlandırır, iç salgı bezleri ile beraber özellikle tiroid bezinin sağlıklı şekilde çalışmasına imkan verir.

- Şiddetli baş ağrısının giderilmesinde yardımcı olur.

- Kalp, böbrek, karaciğer ve daha birçok farklı organ için oldukça yararlıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok hastalığa karşı direnç oluşturur.

- Zihinsel konsantrasyon ile beraber vücuda enerji sağlar.

- Kötü düşüncelerin uzaklaşmasını sağlar ve kişinin depresyona girmesine engel olur.

- Selülit gidericidir ve vücuttaki kasılmaları önler.