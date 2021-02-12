Sıvı Sabun Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Köpürebilen Sıvı Sabun Nasıl Yapılır?

Tüm bu sağlıksız ürünleri hayatınızdan uzaklaştırarak çok kolay bir şekilde evinizde katı sabundan sıvı sabun üretmek hem daha sağlıklı hem de gezegenimizi korumak adına faydalı olacaktır. Özellikle çocukların bayıldığı bu aktiviteyi, farklı kokularda ki bitkisel yağlar ile bittikçe yeniden hazırlayabilirsiniz.

Sıvı Sabun Yapmak İçin Malzemeler:

1 bardak zeytinyağı sabunu rendesi

1,5 – 2 bardak su (2 bardak olduğunda daha sıvı bir kıvam oluşmakta)

Sıvı Sabun Nasıl Yapılır?

Üretiminin devam etmesi ve destek olmak açısından saf zeytinyağı kalıp sabununu, yerel üretim yapan firmalardan tercih edin. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde zeytinyağlı ürünler bulabileceğiniz birçok yerel işletme var. Seyahatleriniz sırasında uğrayıp istediğiniz kadar sabun satın alabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde paketleme ve kutular kullanılmadan karbon ayak izinizi arttırmadan sıfır atık hayatına katkıda bulunabilirsiniz.

Sıvı sabun yapımı için kullandığınız katı sabunları mutlaka güvendiğiniz yerlerden temin edin. Zira bu tarifte gerçek olmayan saf zeytinyağı sabunu kullanıldığında sabunun kalıplaşıp donduğunu ya da sümüksü bir yapıya dönüştüğünü deneyimlersiniz. Durumun bu şekilde sonuçlanması sabunun içerisinde palmiye yağı bulunmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle palmiye yağı içermeyen ürünleri tercih etmelisiniz.

Bir bardak rendelenmiş saf zeytinyağı sabununu, kaynamış 1.5 - 2 bardak suyun içine ekleyin ve karıştırarak eritin. Yapılan işlem kaynamış suda sabun rendesini karıştırarak eritmektir birlikte kaynatmak değildir.

1 çay kaşığı gliserin bu aşamada eklenebilir ancak gliserinsiz de sonuçlar memnun edicidir. Ve amaç atıksız olmak ise mümkün olduğu kadar en az malzeme kullanarak hazırlamak yeterlidir.

Biraz soğuduktan sonra karışımı pompalı kaba dökün ve sıvı sabununuz hazır! Yaptığınız bu sabunu hem vücut hem de el temizliği için kullanabilirsiniz. Aynı zaman da elde yıkanan bulaşıklar için de ideal bir temizlik sağlar.





