Sivilce Maskesi Tarifi: Yağlı Ciltler İçin Evde Doğal Maske Nasıl Yapılır?

Sivilceniz varken peeling yapmanız önerilir. Ancak yine de sivilce görünümünü sınırlamak veya sivilce izlerini tedavi etmek için nasıl soyulacağını bilmeniz gerekir.



Sivilce Olduğunda Nasıl Maske Yapılır?



Peeling, akne eğilimli cilde mükemmel şekilde uyan bir maskedir. Sivilcelerin tedavisine yardımcı olur, aynı zamanda zaten kurulu olan sivilce izleri İşte evde veya bir enstitüde yapılacak en iyi peelingler.



Akne olsun ya da olmasın, epidermisin üst katmanlarını aşındırıcı olduğu için cildinizi soymaya başvurmadan önce hazırlamanız önemlidir. Yüze donuk bir ten rengi veren ölü cildi çıkarmaya gelin, aynı zamanda yüzü aydınlatmak için kan dolaşımını yeniden etkinleştirin. Bu yüzden cildi çok fazla zayıflatmamak için temiz, kuru ve mükemmel temizlenmiş ciltte soyulması önemlidir.



Ardından tercih ettiğiniz ürün için tavsiye edilen tavsiyelere göre yüz bakımı yapıyoruz. Son olarak, soyma işlemini yaptıktan sonra bir başka önemli adım, hidrasyondur. Üst tabakalar biraz istismar edilmiş, gelip onları beslemek önemlidir.



Sivilce Maskeleri Cildi Pürüzsüzleştirir mi?



Peeling, cildin üst katmanlarını soyan aktif bileşenlere dayalı kimyasal bir işlemdir. Epidermise uygulanan kimyasal, cildin yüzeyindeki yabancı maddelerden arınması için soyulmasına neden olur.



Akneye karşı iki çeşit peeling vardır.

- Yüzeysel maske

- Orta maske



Yüzeysel soyma, yaşlanmanın ilk belirtilerini, küçük lekeleri, aynı zamanda yüz derisinde bulunan

sivilceleri de siler. Orta düzey maske, derinlemesine kırışıklıklar üzerinde çalışacak ve cildin sarkmasını önleyecek, aynı zamanda akne izleri üzerinde de çalışacaktır.



Kusurlu yağlı ciltler için uygun bir kimyasal peeling varsa yüzeysel soymadır. Gerçekte, sonuncusu cilde uygulandığında derinin lekelenmesine neden olur. Maskeleme, komedonların, mikrokistlerin ve cildin diğer düzensizliklerinin yüzünü atmasına ve cildi düzenli hale getirmesine, cilt dokusunu düzeltmesine ve yüzüne destek vermesine izin verir.



Sivilce Maskesi Yapılırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?



Kimyasal peeling veya dermatolojik peeling olarak da adlandırılan maske, daha iyi bir cildi ortaya çıkarmak, yara izlerini silmek veya cildi derinlemesine temizlemek için epidermisin bir veya daha fazla katmanını çıkarmayı amaçlayan bir tedavidir. Bu tedavi aynı zamanda koyu lekeler veya kırışıklıklarda da etkilidir.



Bir dermatolojik soyma dermatolog veya estetik tıp merkezinde gerçekleştirilen tıbbi bir prosedürdür.



Doktor, cildi hazırlamak için bir veya daha fazla krem ​​sürmenizi isteyecektir. Cilt temizlendikten sonra anestezik krem ​​uygulanacak, hatta derin soyulma durumunda genel anestezi uygulanacaktır.



Bir peeling seansından sonra cilt şişebilir ve temizlemeden önce bir gün beklemeniz gerekir. Aynı zamanda eski hücrelerin öldüğünün bir işareti olarak soyulmaya başlayacaktır. Onun yerini yeni, daha nemli bir cilt tabakası alacak.



Sivilce Maskesi Tarifi



Cildinizi tazelemek için ev yapımı bir mikro peeling yapabilirsiniz . Cilt tipinize bağlı olarak bakım aynı olmayacaktır. Normal ciltler için şeker, zeytinyağı veya bal karışımı sürüyoruz.

Hassas ciltler için nazikçe arındırmak ve pul pul dökmek gerekecektir. Bunu yapmak için yulaf ezmesi ve maden suyunu karıştırın. Cildi derinlemesine nemlendirmek için tatlı badem yağı da ekleyebilirsiniz.



Akneye eğilimli ciltler için maske, cildiniz için fazla agresifse, suyla karıştırılmış limondan oluşacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi maske sivilce ile mücadelede çok faydalıdır. İçeriğindeki asitler sayesinde cildi pul pul hale getirmek için hafifçe yakar. Ölü hücrelerinden arınacak ve yeni bir cilde kavuşmak için cilt yenileme süreci hızlanacaktır. Böylece sivilceler ve fazla sebum yalnızca uzak bir anı olacaktır.



Yağlı Ciltler İçin Evde Doğal Maske Nasıl Yapılır?



Tüm sivilcelerden ve diğer siyah noktalardan deriden kurtulabilen bir meyve varsa, çok etkili bir eksfoliye görevi gören limondur. Sadece bir limonu ikiye bölün ve bir tarafını tüm yüzün üzerinden geçirin. İçerdiği meyve asidi tüm ölü hücreleri yerinden çıkaracak ve yüzünüze ışıltılı bir görünüm verecektir. 5 dakika sonra yüzünüzü iyice durulayın ve bir havluyla hafifçe kurulayın. Hemen ardından cildinize uygun bir gündüz kremi ile cildinizi nemlendirin.



Yulaf gevreği yağlı veya lekeye meyilli ciltler için iyi bir müttefiktir. Bu nedenle, doğal bir ev yapımı sivilce kabuğu yapmak için, bir kasede biraz limon suyu ve yulaf ezmesini karıştırın, ardından karışımı bir maske olarak yüzünüzün her yerine uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra durulayın.



Ev yapımı peeling yaparak sivilce izlerinize doğal bir şekilde veda etmek için işte izlenecek prosedür. Biraz karbonat ve zeytinyağı karıştırın. Sivilcelerin bıraktığı lekeleri tedavi edecektir.



Peeling, bir güzellik salonunda krem ​​görünümünde önceden hazırlanmış ürünlerle bir güzellik uzmanı tarafından yapılabilen meyve asidi bakımından zengin bir bakımdır. Ancak mola zamanlarına ve hijyen önlemlerine saygı duyarak evde kendi formülünüzü oluşturmak da oldukça mümkün! İşte cilt tipinize göre uzmanımızın önerdiği formüller. Herhangi bir alerjik reaksiyondan kaçınmak için yüze uygulamadan önce ön kolda bir test yapılması önerilir.



Sivilceler Neden Ortaya Çıkar?



Sebum bizim vücut tarafından üretilen yağlı bir bileşen, yağlama için, yüz ve saç çoğunlukla bulundu ve dehidratasyonu önlemek olduğunu. Sebum, belirli hormonların yağ bezlerini uyardığı zaman üretilir, bu süreç ergenlik döneminde artar, ancak yetişkin aknesi gibi belirli bir yaşta da ortaya çıkar.



Sivilcelerin aksine yetişkin sivilceleri daha dirençlidir , bu nedenle başarılı bir şekilde ortadan kaldırılması için daha yoğun tedavi gerektirir. Yetişkin sivilceden etkilenen kadınların çoğu, ergenlik çağına kadar sürekli olarak acı çekmiştir, ancak bazı durumlarda bu cilt bozulması da 25 yaşından sonra ilk kez ortaya çıkmaktadır.



Tütün, stres, hormonal değişiklikler, dengesiz beslenme ve aşırı östrojen üretimine yol açan polikistik over sendromu gibi sorunlar, küçük kistlerin oluşumuna yol açan erişkin sivilcelerinin en yaygın nedenleridir.



Hassas Ciltler İçin Cilt Maskesi Nasıl Yapılır?



Hassas ciltler veya karma ciltler için formül biraz farklı olacaktır ve en iyisi saf limon uygulamaktan kaçınmaktır. Bu nedenle, temizleyici ve dezenfekte edici özellikleriyle ünlü bir limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 2 çay kaşığı tarçın içeren bir formül tercih edeceğiz. Karışımı ıslak yüze on beş dakika sürdükten sonra ovalamadan soğuk suyla durulamak gerekir. Belli ki iyi bir nemlendirici veya tatlı badem yağı ile bitiriyoruz.



Sivilceyle Nasıl Savaşabilirsiniz?



Bu enflamatuar ancak bulaşıcı olmayan bir hastalık olduğundan, topikal antibiyotiklerden kaçınılmalıdır çünkü bunlar bakterilerle savaşmada etkili değildir ve diğer antibiyotiklerle çapraz dirence yol açabilir. Bu ipuçları yetişkin sivilcelerin üstesinden gelmede çok pratik ve etkilidir.



Bu ipuçlarını takip etmek akneden etkilenen cildin görünümünü iyileştirmenin çok etkili bir yoludur,

ancak tamamen ortadan kaldırmak için uygun tedaviyi reçete edecek bir dermatoloğa danışmanız önerilir.



Ergenlik döneminden sonra birçok kişi sivilce kabusunun bittiğini düşünür. Yine de kadınların neredeyse yarısında yetişkinliğe kadar devam eder. Bazıları adet dönemlerinden iki ila yedi gün önce yüzlerinde sivilcelerin oluştuğunu görmenin zevkini yaşarlar. Nitekim hormonal dalgalanmaların sivilce oluşumunda büyük rolü vardır.



Sivilcelerde Kurtulmak İçin Cilt Soyma İşlemi Nedir?



Bakteriyel veya herpetik enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir, bu yüzden dikkatli olunmalı ve sorun olması durumunda bir dermatoloğa danışılmalıdır. Ek olarak, yüz peelingi hamile kadınlar ve iyileşme bozuklukları veya uçuk gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler için kontrendikedir. Son olarak, koyu tenli kişilerin peeling yapmasına izin verilmez çünkü depigmentasyon riski vardır.