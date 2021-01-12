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12.01.2021 - 10:18 |

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir? Sivrisinek Isırığı Kaşıntı Yapar Mı, Nasıl Geçer?

Sivrisinek ısırıkları, herkesin başına bela olan ve kaşıntıya sebep olan bir durumdur. Sivrisinekler, insanların kanından beslenirler. Sivrisinekler; genel olarak dere kenarında ve su birikintilerinin bulunduğu yerde yaşarlar. İnsanları ısıran sivrisineklerin, kimi zaman türlü enfeksiyonlara sebep olduğunu belirtmek oldukça önemlidir. Peki sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı kaşıntı yapar mı? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? İşte ayrıntılar.

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir? Sivrisinek Isırığı Kaşıntı Yapar Mı, Nasıl Geçer?
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Sivrisinekler, uçan hayvanlar olduklarından ötürü aynı şekilde insanları ısırdıkları zaman enfeksiyon taşımaları çok basittir. Bu yüzden sivrisinek ısırıklarına karşı önlemlerin alınması, oldukça önemlidir. Kimi sivrisinek ısırıkları, ısırılan kişide bazı izlere neden olabilir.

 Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?

 Sivrisinek ısırığı; 2- 3 gün içerisinde geçebilmektedir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve bireylerde, şişlik ve kızarıklık daha uzun süre kalabilmektedir. Sivrisinek kaşıntıları için, eczanelerde satılan ve cilt yüzeylerine uygulanan kaşıntı önleyici kremler sürülebilir. Kaşıntının azaltılması adına evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunur. Bunlardan birisi; ısırılan yere buz kompresi yapmaktır.

 Sivrisinek ısırıkları bulunan yerin kaşınması, hem kaşıntının hem de kızarıklığın daha fazla artmasına sebep olacaktır. Bunun sebebi, kaşınmanın ciltte oluşmuş olan enflamasyonu arttırmasından kaynaklıdır. Bunun dışında kaşımanın çok olmasıyla cilt tahriş olabilir ve kanama gerçekleşebilir. Bu durum ise enfeksiyon riskini arttıracaktır.

 Sivrisinek Isırığı Kaşıntı Yapar mı?

 Birden fazla insan, sivrisinekler açısından her sene ısırılmaktadır. Sivrisinek ısırıkları herkesi değişik derecelerde etkilemektedir. Sivrisinekler ısırdığı zaman, ısırdıkları canlıdan hem kan alır hem de tükürüklerinin bir bölümünü o canlıya enjekte eder. Sivrisineklerin tükürüklerinde; yabancı proteinler ve antikoagülan bulunur. Bu bileşenler, vücudun bağışıklık sistemini de etkiler.

 Bunun neticesinde vücudun bağışıklık sistemi; beyaz kan hücrelerinin etkilenen kısma ulaşmasına destek olan histamini salgılar. Bu bileşen, vücudun yabancı maddelere savaşması adına gerekli olmasına karşın, iltihaplanma, kaşıntı ve şişmeye sebep olan bir madde olarak tanımlanabilir. Bununla beraber sivrisinek ısırıkları kaşıntı yapmaktadır.

 Sivrisinek Isırığı Nasıl Geçer?

 Sivrisinek ısırıklarının doğal bir şekilde geçirilmesi adına yapılması gerekenler;

 - Sivrisinek ısırığı bulunan yere ufak bir parça diş macunu sürmek, kaşıntının geçmesine yardımcı olarak şişkinliği alır.

 - Sivrisinek ısırıklarının kaşıntısını ve kızarıklığını hafifletmenin en kolay ve etkili metotlardan birisi 10 dakika soğuk kompres uygulamaktır.

 - Limon suyu, sinek sokmasının olumsuz etkilerini oldukça kısa sürede ortadan kaldırmaktadır. Şişlikleri ortadan kaldıran bu yöntem kaşıntıyı da alacaktır. Bununla beraber enfeksiyonu önler.

 - Anti- bakteriyel etkiye sahip olan bal, ısırığın üzerine sürüldüğünde kaşıntı geçecektir.

 - Sivrisinek ısırığının üzerine soğutulmuş poşet çay torbası koymak, ısırığın yer aldığı bölgenin nemlenmesine, şişkinliği almasına ve kaşıntıların geçmesine yardımcı olur.

 - Sivrisinek ısırığının üstüne çiğ sarımsak koymak da ısırığın olumsuz etiklerini alma da yardımcı olacaktır.

 - Sivrisineklerin kovulmasında en etkili metotlardan birisi fesleğendir. Fesleğen ısırığın yer aldığı bölge için de oldukça önemli faydalar sağlar. Birkaç fesleğen yaprağı ezilerek, ısırık bulunan bölgeye sürülmelidir. Fesleğen bulunmuyorsa taze nane, adaçayı gibi bitkilerin de yaprakları kaşıntıya iyi gelir.

 Sivrisinek Isırıkları Zararlı mı?

 Sivrisinek ısırıkları, çoğu kez önemsenmemektedir. Fakat alerjisi bulunan bireylerde türlü hastalıklara sebep olabilir. Uzman bireyler genel olarak sivrisineğe alerjisi olan bireylerin kapalı giyinmesini tavsiye etmektedir. Uzman kişiler, sivrisineklerin salgılamış oldukları bazı rahatsızlıkların olacağını bu hastalıkların en başında da sıtma hastalığının bulunduğunu belirtmektedirler. Sıtma hastalığına karşı alınacak en önemli tedbir ise kapalı giysilerin giyilmesi olarak belirtilmiştir.

 Sivrisineklerin taşımış olduğu enfeksiyonların oldukça ciddi olacağını savunan uzmanlar, sivrisineklerin kan taşıdıklarından ötürü hastalık bulaştırma riskinin de oldukça fazla olduğunu, bu hayvanların; fil hastalığı, sarı humma veya sıtma gibi parazit hastalıklarını bulaştıracaklarını savunmuşlardır. Bu yüzden sivrisinek ısırıklarının geçmediği zamanlarda, kişide bulunan hastalık belirtilerinin çoğalması ile beraber alanında uzman bir doktora görünmesi, bireyin sağlığı açısından oldukça önemli olacaktır. Aksi halde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmak kesin olacaktır.

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