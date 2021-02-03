Sivrisinek Isırığının Kaşıntısına Ne İyi Gelir? Sivrisinek Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Sivrisinekler; küçük olmalarına karşın, bilhassa yaz mevsiminde çok rahatsız eden etkiler bırakmaktadırlar. Bununla beraber bu hayvanlar, dikkat edilmesi gereken hayvanların içerisinde yer alır. Beslenme yolları içerisinde çiçeklerin, bitkilerin su ve özleri bulunsa da üremek adına sivrisinekler kana gereksinim duyarlar. Kızarıklık, şişlik gibi durumların ortaya çıkmasına neden olan sivrisineklerin yarattığı kaşıntıları gidermek adına bazı yöntemler bulunur.

Sivrisinek Isırığının Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Sivrisinek ısırığının kaşıntısına;

- Limon Suyu: Limon suyunun, sivrisinek kaşıntısı adına çok iyi geldiğini belirtmek mümkündür. Sivrisinek ısırmasıyla beraber limon suyu bir bardağın içerisine sıkılmalıdır. Daha sonra kaşıntının bulunduğu yere limon suyu sürülmelidir.

- Diş Macunu: Diş macunu sivrisinek ısırığına karşı birebirdir. Kaşıntının anlık geçeceği ve sık kullanılan tedavi alternatiflerinden birisidir. Diş macunu sızı ve kaşıntıyı alarak, bölgeyi uyuşturur.

- Aloe Vera: Aloe vere jeli, sivrisinek ısırığına ve kaşıntısına iyi gelen bitkilerden birisidir. Cilde oldukça olumlu faydaları bulunan aloe vera jeli, kaşıntıyı ortadan kaldırır.

- Çay Poşeti: Çay poşeti, sivrisinek kaşıntısına ve ısırığına iyi gelen bir başka metottur. Sivrisineğin ısırdığı yere, çay poşeti konularak yarım saat bekletilmelidir. Bu şekilde sivrisinek ısırığının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olacaktır.

Sivrisinek Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Sivrisinek kaşıntısının geçmesi için aşağıdaki yollar denenebilir. Bunlar;

- Karbonat: Sivrisinek ısırığının olumsuz etkilerinin geçirilmesi adına bilinen ve sık kullanılan metotlar içerisinde karbonat metodu yer almaktadır. Bir yemek kaşığı karbonat ile bir çay bardağı suyun karıştırılması, kaşınan bölgeye uygulamak kaşıntıyı giderecektir. Bu şekilde sivrisinek kaşıntılarının etkileri hafifleyecek ve bir süre sonra kaybolacaktır.

- Kolonya: Sivrisinek ısırığı sonrasında, kaşıntıdan hemen kurtulmak isteyenler direkt olarak kolonya uygulayabilir. Kolonya evlerde çok sık yer alan mikrop öldürücü bir bileşendir. Kolonya, ısırılan ve kaşınan yer uygulanarak kaşıntının ortadan kaybolduğunu görmek mümkün olacaktır.

- Soğuk Kompres: Sivrisinek kaşıntısının anında alınması ve kaşıntının etkilerinin bir an önce kesilmesi isteniyorsa, soğuk kompres yapmak faydalı olabilir. Buzluktan çıkarılan buzla beraber kaşıntının yer aldığı yere soğuk kompres yapmak yararlı olacaktır. Bu şekilde sivrisinek ısırığının olumsuz etkilerinden anında kurtulmak mümkündür.