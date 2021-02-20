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20.02.2021 - 17:59 |

Siyah Noktalar İçin Ne Yapılabilir? Siyah Noktalar Nasıl Geçer, Nasıl Temizlenir?

Pek çok kişi tarafından en çok şikâyet edilen sorunlardan biri de siyah noktalar olmaktadır. Özellikle siyah noktaların geçmesi için bireyler birçok araştırmalar içinde bulunmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından Siyah noktalar için ne yapılabilir? Siyah noktalar nasıl geçer, nasıl temizlenir? Gibi sorular bulunmaktadır. Merak edilen tüm detayları derledik.

Siyah Noktalar İçin Ne Yapılabilir? Siyah Noktalar Nasıl Geçer, Nasıl Temizlenir?
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Siyah noktanın alternatif olarak pek çok tedavisi olduğu bilinmektedir. Bu tedavilerin bazıları doğal yollar ile yapılabilmektedir. Bazı tedaviler için ise lazer gibi tedavi yoları tercih edilmektedir.

 Siyah Noktalar İçin Ne Yapılabilir?

 Siyah nokta ile alakalı tedavilere başlanılmadan önce ilk olarak bireyler hangi tür uygulama yapacağına karar verilmelidir. İlk olarak doğal yollar tercih edilir ise bu durum oldukça kolay ve ev ortamında etkili yöntemler bulunmaktadır. Fakat bireyler bu ev ortamında ve yüze sürülen yapılara karşı bir alerjisi olmaması gerekir.

 Çünkü bireyler bu durum sonucunda oldukça büyük zararlara uğrayabilmektedir. Evde yapılabilecek olan yüz maskeleri genellikle limon, karbonat ve tuz ile gerçekleşebilmektedir. Eğer birey daha net kesin ve hızlı bir çözüm istiyor ise sırada lazer epilasyon sistemleri tercih edilmektedir.

 Siyah Noktalar Nasıl Geçer, Nasıl Temizlenir?

 Siyah noktaların geçmesi için doğal ve doğal olmayan yolar vardır. Doğal olmayan yolar ile yüz siyah nokta temizleme yöntemi daha çok lazerler ile gerçekleşmektedir. İlk olarak yüze bir miktar solüsyon sürülür. Bu yüzün tahriş olmasını engellemektedir. Devamında bireylerin yüzüne bir veya birden fazla seans boyunca lazer epilasyon yapılmaktadır. Devamında evde yapılan ev maskeleri ise daha çok yavaş ama etkili ve sağlıklı şekilde yüz lekelerini geçirmektedir.

 Bu yapıların en önemli özelliği doğal ve oldukça etkili olmasıdır. Eğer bireyin limona karbonata ve tuza alerjisi yok ise bu maskeleri yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu işlem için bir kase bir tama limon sıkılıp sonrasında karbonat ve çok az tuz ekleniyor. Devamında yüzün siyah nokta olan bölgesine sürülüyor. Çok uzun süre beklenilmeden soğuk su ile yıkanması birçok insan için oldukça faydalı olmaktadır.

 

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