Şizofren Nedir? Şizofreni Hastalığı Çeşitleri Nelerdir, Ömrü Kısaltır Mı?

Akıl rahatsızlık olarak bilinen ruh sağlığı hastalıklarının en önemli özelliği kişinin hasta olduğunu fark etmemesidir. Kişiye göre olağan durumlar, başka insanlara göre anormal davranışlar olarak yorumlanabilir. Bu rahatsızlıklardan en çok bilinen şizofrenidir.



Şizofren Nedir?



Şizofren, genel tanımı ile bir bireyin gerçek ile gerçek olmayan durumları ayırt edememesi, düşünce akışının bozulması, duygu kontrolünü yapamadığı (yersiz yere ağlama, gülünmeyecek durumlarda gülme gibi) ve hayatın akışına uygun davranmadığı bir beyin hastalığıdır.



Şizofrenin neden olduğu düşünce bozukluklarının neticesinde kişi paranoyalara, çarpık ve tutarsız düşünceler, halüsinasyon durumları ve korkular ile tanımlanmaktadır. Korkular, geleneksel korkuların olmadığı (cin çarpması, karanlık gibi) daha farklı biçimde zararsız nesnelerden ötürü gelmektedir. Şizofrenik korkunun temelinde bu tanım yatmaktadır.



Şizofren Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?



Şizofren hastalığının genel durumu ve yaygın görülmesi nedeniyle birçok çeşidine ayrılarak tanı ve tedavi yöntemleri belirlenmiştir. Şizofren hastalığının temel olarka çeşitlere ayrılması korkuların ve yersiz davranışların ayrılması ile sınıflandırılmıştır. Her korku ve her düşünce şizofreniye yol açabilmektedir. Şizofren hastalığının çeşitleri şu şekildedir;

- Paranoid: Bu tür, korku eğilimleri ile ilgilidir. Paranoid şizofren olan biri kendisine zarar verileceğini düşünerek yersiz korkulara kapılır. Paranoidin temelinde bir cazalandırma durumu söz konusudur. (Ruhani varlıklardak veya ölmüş biri tarafından)

- Hebefrenik: Şizofren hastalığının en belirgin olan türü hebefrenik, zihin karışıklığı, tutarsız konuşma ve davranışlar olarak görülebilmektedir. Hebefrenik, kişinin günlük yaşam akışını olduğu gibi etkileyebilmektedir.

- Katatonik: Şizofren hastalığının en belirgin çeşitleri arasında gelen katatonik durumunda kişi tepkisizleşerek, hareketlerinde duraksama ve ağırlık gözlenir. Kişi dışarıdaki olaylara karşı kayıtsız, tepkisiz ve ruhsuz bir davranış sergiler.

- Kalıntı (Rezidüel): Genel olarak hastalığın son evresi olarak bilinen kalıntı, kişinin şizofren belirtlilerinin artık son safhalarına geldiği sadece yersiz korkuların ve kalüsilasyonların görüldüğü bir türdür.



Şizofreni Ömrü Kısaltır mı?



İnsanlar şizofren nedir sorusunun yanı sıra insan ömrüne de etkilerini merak etmektedir. Şizofren, insan ömrüne ciddi etki eden bir hastalıktır. Bunun iki sebebi vardır; birincisi hastalığa bağlı olarak kullanılan ilaçların yan etkileri ve beyinde ya da vücudun diğer yerlerinde meydana gelen tahribatlar olarak açıklanabilir. İkincisi ise hastalığın kendisinden gelen kendine zarar verme ve intihar eğilimleridir. Bunların yanı sıra şizforeni hayat akışında ciddi bozukluklar olan bir hastalıktır. Uyku düzeni, yeme içme düzeninin bozulması diğer hastalıklara da zemin hazırlamaktadır.



Şizofrenin Tedavileri Nelerdir?



Şizofren hastalığının tedavileri pek çok yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. İlk safhalarda psikolog ve psikiyartların gözleminde, ilaç tedavileri ile şizofren atlatılabilmektedir. Ancak ilerleyen safhalarda kişi ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılarak burada gözetim altında tedavi edilebilmektedir. Şizofren erken tanı ve teşhisinde tedavisi olan ve bu tedavilerin bireyin gelişimine göre kısa sürdüğü bir rahatsızlıktır.



Şizofreni Belirtileri Nelerdir?



Şizofren belirtilerinin en yanlış bilineni kişinin saldırgan tavırlar göstermesidir. Şizofren hastaları genel olarak saldırgan bir tavır göstermez aksine daha da sakin olurlar. Şizofren hastalığının en belirgin özelliği gerçek dışı olaylara inanılmasıdır. Örnek olarak olmayacak bir felaketin gerçekleşmesine olan inanç gibi. bunların yanı sıra şizofren hastaları olmayan varlıkları görebilmektedir. Bu halüsinasyonlar genel olarak farklı varlıkların görülmesi olarak yorumlanabilir. Bunların yanı sıra şizofren hastası olan bir insanın tepkileri oldukça sakindir, hareketsiz ve donuk bakışları da gözlemlenebilmektedir.