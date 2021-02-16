Skolyoz Korsesi Nedir, Ne İşe Yarar? Skolyoz Korse Tedavisi Hakkında Her Şey...

Skolyoz oluşumunun pek çok sebebi olabilir. Aynı zamanda ailesinde skolyoz hastası bulunan bir kişide skolyoz görülme olasılığı çok daha yüksektir. Ama genellikle hastalarda skolyozun nedeni belirlenemez. İlerleyen bir hastalık olan skolyoz, ilerleyen yaşlarda da ilerlemeye devam eder.

Skolyoz Korsesi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Skolyoz korsesi kullanımı için bir ekip çalışmasına ihtiyaç vardır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoru, ortez protez teknikeri (ortotist), fizyoterapist bu ekibin bir parçasıdır. Skolyoz hastası ve onun ailesi de tedavinin merkezinde yer alır. Tedavinin amacına ulaşabilmesi için tüm ekibin uyumlu bir şekilde çalışması çok önemlidir. Skolyoz eğriliği 25 derecenin üzerinde olduğu durumlarda hastalık daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

Skolyoz korsenin kullanım amacı ise, çocuk büyürken eğriliğin ilerlemesini önlemektir. Korse kullanımı, skolyoz eğriliğini kalıcı olarak düzeltmese de eğriliğin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir. Genellikle 20 derece altındaki eğriliklerde korse kullanmak gerekmez. Aynı zamanda 40 derece ve üstü eğriliklerde ise korsenin etkisi giderek azalıyor. Kısacası, genellikle 20 ve 40 derece arasındaki eğrilikler için skolyoz korsesi kullanılır.

Skolyoz Korse Tedavisi Hakkında Her Şey

Skolyoz korseleri, plastik malzemeden hastalara özel olarak yapılır. Çünkü her hastada eğriliğin başlangıç ve bitiş noktası, yönü ve parametreleri farklılık gözlemlenebilir. Skolyoz korseleri, önceden üretilmiş korseler değildir. Hastanın ölçüleri alınarak kişiye özel olarak imal edilir. Çocuk büyükçe skolyoz korsesinde de değişiklikler yapılması ve yeniden üretilmesi gerekir. Skolyoz korsesi koltuk altının çok az altından öndeki kasığa kadar uzanır. Arkadaki kürek kemiğinin hemen altından başlar. Aynı zamanda eğriliğin olduğu bölgelere basınç için pedler yerleştirilir. Eğriliklerin karşı tarafına ise basıncı azaltıcı alanlar oluşturulur.

Skolyoz Korsesi Ne Kadar Giyilir?

Skolyoz korseleri, kıyafetlerin altına giyilir ve dışarıdan fark edilmedikleri için oldukça kullanışlıdır. Bu korseler, kişinin sosyal hayatını, günlük hayatını ve fiziksel aktivitelerini olumsuz etkilemez. Skolyoz korsesi, hastanın iskeleti olgunlaşana kadar günde 23 saat takılması gerekir. Toplam kullanım süresi ise birkaç yıl olabilir. İskelet olgunlaştığında ise, skolyoz korsesinin sadece gece takılan tedavi yöntemine de geçilebilir.