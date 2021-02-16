Skolyoz (Omurga Eğriliği) Neden Olur? Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Skolyoz hastalığının görülme sıklığı %0.2 ile 6 arasında değişmektedir. Geçmişten günümüze bilinmekte olan en eski omurga deformasyonudur. Doğumsal gelişim, travma gibi birçok sebeple meydana gelebilen skolyoz probleminin %80'inin henüz sebebi bilinmemektedir. Genel olarak gelişme çağında sırtta gözlemlenen kabarıklık, omuz asimetrisi ve kalçaların aynı hizada durmaması gibi belirtilerle gözlemlenmektedir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Neden Olur?

Skolyoz hastalığına sahip olan bireylerin %80'inde hastalığın sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Fakat, skolyoz problemine sebep olan bozukluklar incelendiğinde kas ve sinir hastalıkları, doğumsal bozukluklar, travma, omurgada meydana gelen enfeksiyonlar, omurga tümörleri, metabolik hastalıkların sebep olduğu belirlenmiştir. Duruş bozuklukları ve bacaklarda oluşan uzunluk farkı da sebepler içerisindedir. Skolyoz hastalığı nedenleri şunlardır:

Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan juvenil ve infantil skolyoz

Doğumsal olan omurga kemik yapısı bozukluğu sebepli konjenital skolyoz

Ehler Danlos Sendromu, Marfan Sendromu gibi bağ doku hastalıklarından dolayı ortaya çıkan skolyoz

Nöromüsküler sebeplere bağlı olan müsküler distrofi gibi kas hastalıklarından kaynaklanan skolyoz

Kalça ve bacak eşitsizliği, diz eklemleri problemlerine bağlı olarak oluşan skolyoz

Travmalar, inflamatuar hastalıklar ve polio kaynaklı skolyoz

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Skolyoz hastalığı nadir de olsa kendiliğinden iyileşebilmektedir. Büyüme çağının başlarında kendisini gösteren skolyozda, ilerlemenin nasıl olacağı tahmin edilememektedir. Son zamanlarda yapılmış olan araştırmalarda, birtakım gen özellikleri taşımakta olan çocuklarda ilerleme olduğu gözlemlenmiştir. Skolyoz hastalığının tedavisinde kullanılan önemli takip kriterleri vardır. Bazı durumlarda ise ilerleme oldukça sıktır ve bu sebeple tedavilerin başarı oranları düşük olabilmektedir. Bu durumlar;

Hem belde hem de sırtta bulunmakta olan çiftli eğrilik

İlk tanı konulduğunda kişide yüksek derecede eğriliğin bulunması

Ciddi kas kısalığı ve kontraktür

Nöromüsküler skolyoz

Uygulanacak olan tedaviye omurga eğriliğinin ilerleme riski incelenerek karar verilir. Skolyoz hastalığının tedavisinde kabul edilen yöntemler şunlardır:

Korse uygulamaları

Sürekli takip ve izlem

Cerrahi

Özel rehabilitasyon ve skolyoz egzersizleri

Cobb açısı 15 derecenin altında bulunan çocuklarda uzman takibi gerekmektedir. 15 ile 20 derece arasındaki çocuklarda skolyoz egzersizleri ve uygun görülen rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Açısı 25 derece üzeri olan çocuklarda yoğunlaştırılmış rehabilitasyon uygulanmaktadır.