Smear (Simir) Testi Nedir, Neden Yapılır? Smear Testi Nasıl Yapılır?

Rahim ağzı kanseri; kadınlarda görülen kanserlerin içerisinde altıncı sırada olup, ölüm sebebi şeklinde onuncu sırada yer almaktadır. HPV enfeksiyonu, sigara kullanımı, erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması, birçok seks partneri, düşük A vitamini, düşük sosyoekonomik düzey gibi durumlar rahim ağzı kanserinin riskini arttırır. Smear testi; rahim ağzı kanserinin teşhisi adına yapılan, birçok ülkede kullanılan çok basit bir testtir.

Smear (Simir) Testi Nedir?

Smear testi; kadınların rahim ağzı kanseri ya da kanser öncüsü hücrelerin taranması için kullanılır. Kanseröz lezyonlar, pap smear, prekanseröz gibi hastalıkların varlığında, testin yapılmasıyla erken tanı konulur. Bununla beraber tedavi edilecek aşamalar erken zamanlarda yakalanır. Düzenli bir şekilde smear testi yaptırmak, hastalıkların erken tedavi edilmesini sağlamaktadır.

Smear testi; ilk cinsel ilişkiden üç sene sonra veya 21 yaşından sonra yapılmaya başlanmalıdır. 30 yaşındaki ve daha küçük kadınlara senede bir defa smear testi yapılmalıdır. 30 yaşından büyük kadınlara ise üç defa arka arkaya smear yapılarak, sonucunun negatif çıkmasıyla 3 senede bir smear testi yenilenmelidir. Fakat HIV pozitif olan kişiler, kortizon ve kemoterapi tedavisi alanlar, östrojen kullanan kişiler, bağışıklığı yetersiz olan kişiler smear testini düzenli şekilde yaptırmalıdır.

Smear Testi Neden Yapılır?

Rahim ağzında hücresel bakımdan bazı farklılıklar ortaya çıkabilir. Değişime uğrayan hücrelerin; kanser öncüsü hücreler olarak adlandırıldığı belirtilebilir. Hücrelerde bazı bozulmalar kansere neden olmaktadır. Smear testinin amacı; bölgesel bakımından ortaya çıkacak hücre bozulmalarına karşı tespitin erken evrede sağlanmasıdır. HPV virüsü şeklinde bilinen virüs, bu probleme sebep olan en önemli etkendir.

Smear Testi Nasıl Yapılır?

Smear testi yapılmadan önce hasta bireyin minimum 24 saat cinsel ilişkiye girmemesi gereklidir. Bununla beraber kişinin; vajinal kanaması olmaması, en az 3 gün vajinal krem kullanmaması ve vajinal duş almaması gereklidir. Smear testi için en uygun zaman adet kanamasının bitmesinden 10 gün sonra başlayıp, bir sonraki kanamaya kadar olan vakittir. Genç bireylerde senede bir defa, ilerleyen hasta kişilerde ise senede iki defa yapılmalıdır. Senede bir defa mutlaka olarak uygulanmalı ve uygulanması gereken testlerin grubundadır.