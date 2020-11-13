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13.11.2020 - 06:18 |

Soğanın Faydaları Nelerdir? Yeşil Ve Kuru Soğan Suyu Neye İyi Gelir?

Soğan, yemeklere lezzet katan en önemli ve yaygın olarak kullanılan sebzelerden başında geliyor. Yemeklerin vazgeçilmezi soğan, lezzetinin yanı sıra saymakla bitmeyen faydaları ile de tercih edilen bir besin. Soğan hakkında merak edilenleri soğanın faydaları nelerdir? Yeşil ve kuru soğan suyu neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Soğanın Faydaları Nelerdir? Yeşil Ve Kuru Soğan Suyu Neye İyi Gelir?
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Büyüklük, biçim, renk ve lezzet açısından birbirinden farklı pek çok türü bulunan soğan, zambakgiller familyasına mensuptur. Taze soğan ise yaprakları ile beraber yenilebilen ülkemizde de sıklıkla tüketilen, özellikle salatalarda kullanılan özel bir türüdür. En fazla kullanılan soğan türleri arasında kırmızı, beyaz ve sarı soğan öne çıkmaktadır. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde çoğunlukla yetiştirilen soğan, her mevsim bulunabilmesi ile gönülleri fethetmektedir. Acı, baharatlı, tatlı gibi farklı tatlarıyla değişik damak zevklerine hitap edebilen bir besindir.

Soğanın Faydaları Nelerdir?

Doğrarken gözleri yaşartması ile meşhur soğan, bitmek bilmeyen faydaları ile de sevilerek tüketilen bir gıda. Soğanın başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Güçlü bir antioksidan olarak bağışıklık sitemini kuvvetlendirir. Bağırsakta bulunan
iyi bakterilerin sayısını artırır ve bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardım eder.
- Kalp hastalıklarını önlemede yardımcı olur. Kalp hastalığı riskini azaltır.
- Enfeksiyon giderici özelliği ile yüksek tansiyonu düşürebilmektedir.
- Kanın pıhtılaşmasına engel olur.
- Kolesterol seviyesini düşürdüğü yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir.
- Kansere karşı koruyucu olan soğan, mide kanseri başta olmak üzere kolon, yemek borusu ve prostat kanseri gibi pek çok kanserin gelişmesi riskini azaltmaktadır. Gelişim aşamasındaki tümörlerin büyümesine engel olur.
- Sindirim sistemine destek olur.
- Kan şekerinin kontrolüne yardımcı olma özelliğine haizdir.
- Saç dökülmesine engel olur.
- Ruh sağlığının dengelenmesinde etkili bir rol oynar.

Yeşil ve Kuru Soğan Suyu Neye İyi Gelir?

Her derde deva olarak bilinen soğan gibi soğan suyu da birçok hastalığın önlenmesinde özellikle tercih ediliyor. Doğal antibiyotik olan soğan suyunun, birçok hastalığa karşı güçlü bir koruma sağladığı uzmanlar tarafından da dile getiriliyor. Kuru soğan suyu; bağışıklık sisteminin güçlendirir, kanser hücreleri ile etkin bir biçimde savaşır, kalp sağlığına iyi gelir, tırnak mantarını iyileştirir, astım gibi ciddi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olur, ödem atarak zayıflatır ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını destekler.

Yeşil soğan ve suyunun da pek çok önemli faydaları bulunuyor. Bu faydaları arasında kanseri önlemesi, kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirmesi, kan şekerini düzenlemesi, bağışıklık sistemini desteklemesi, mide zarına zararlı olan bakteri üretimini engelleyerek ülserden koruması, burun tıkanıklığını gidermesi ve ödem söktürmesi ön plana çıkıyor.

Soğan Suyu Nasıl Hazırlanır?

Soğan suyu hazırlanırken kahverengi soğan genellikle tercih edilmektedir. Sirkeli suda soğan iyice yıkanır. Daha sonra soğan dört parçaya bölünür. Bölünen soğanlar, bir tencereye içine konulur ve üstlerine iki bardak su eklenir. Ekleme sonrasında kaynama işlemi gerçekleştirilir. Beş dakika kadar kaynatıldıktan sonra soğan suyu süzülür ve ılımaya bırakılır. Ilıma sonrası soğan suyu tüketime hazır hale gelir.

Soğanın İçeriğinde Neler Var?

Soğan içeriğinde birçok mineral ve vitamin barındırıyor. Bununla beraber bol miktarda C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri soğanın yapısında göze çarpıyor. Ayrıca sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor, kükürt mineralleri ile fisetin ve kuersetin gibi vücut için gerekli maddeler soğanın bünyesinde mevcut. Soğanda sanıldığının aksine yağ ve kolesterol kesinlikle yok.

Soğan Suyunun Zararlı Yanları var mı?

Soğan suyu genel olarak şifa kaynağı olmakla birlikte uzmanlar tarafından önerilen şekilde hazırlanmalı ve yine belirtilen miktarlarda kullanılmalıdır. Soğan suyunun midede yanmaya sebep olma, ciltte kızarıklık ve döküntü, gözde yaşarma, gaz ve şişkinlik, ilaçlarla etkileşime geçerek etkinliği artırma ya da azaltma gibi çeşitli zararları görülebilmektedir.

Soğanın Besin Değerleri Nedir?

100 gram çiğ kuru soğanın içeriğindeki besin değerleri şöyledir:

- 38 kalori
- 1,5 gram protein
- 9 gram karbonhidrat
- 0 kolesterol
- 0,1 gram yağ
- 0,6 gram lif
- 56 mgr fosfor
- 27 mgr kalsiyum
- 12 mgr magnezyum
- 10 mgr sodyum
- 157 mgr potasyum
- 0,5 mgr demir
- 40 IU A vitamini; 0,03 mgr.

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