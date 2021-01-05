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05.01.2021 - 19:07 |

Soğuk Algınlığı (Nezle) Belirtileri Nelerdir? Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığı yani bir diğer ismi nezle burun ve boğazda meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Soğuk algınlığı her mevsim görülmekte olan bir hastalıktır. Soğuk algınlığı genellikle mevsim geçişlerinde meydana gelir. Son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Soğuk algınlığı genellikle hapşırık ve öksürüğün havaya dağıttığı virüs sayesinde bulaşır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Soğuk Algınlığı (Nezle) Belirtileri Nelerdir? Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?
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Soğuk algınlığı rahatsızlığı genellikle 7 - 10 gün sonra kendiliğinden geçen bir hastalıktır. Soğuk algınlığı hastalığının kendine özgü çok sayıda belirtisi vardır.

Soğuk Algınlığı (Nezle) Belirtileri Nelerdir?

Soğuk algınlığı belirtileri genellikle virüs vücuda girdikten yaklaşık 2 saat sonra göstermeye başlar. Herkeste aynı belirtiler görülmese bile soğuk algınlığının belirtileri kendini mutlaka belli eder. Soğuk algınlığı belirtileri ise sırasıyla şöyledir;

1- Öksürük,
2- Burun akıntısı ve tıkanıklığı,
3- Boğaz ağrısı,
4- Hapşırma,
5- Yüz ve alın bölgesinde dolgunluk,
6- Kulaklarda dolgunluk,
7- Gözlerde sulanma,
8- Hafif ateş,
9- Kas ağrısı,
10- Bitkinlik,
11- Baş ağrısı ve
12- İştahsızlık bu belirtiler arasında yer alır.

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığı kendiliğinden geçen bir hastalıktır. Yaşanan belirtiler 2. ve 3. gününde yoğunlaşmaya başlar. Daha sonra ise kendiliğinden azalır. Bu süreçte vücuda takviye ilaçlar ve gıdalar vermek hastalığı hafif atlatmanıza yarayacaktır. Soğuk algınlığına iyi gelen evde yapılabilecek doğal yöntemler ise şöyledir;

1- Zerdeçal: İster bir bardak süte karıştırıp için, isterseniz balla karıştırıp yiyin.
2- Çubuk tarçın: Bitki çaylarının içine atarak içmenizde fayda vardır.
3- Karanfil: Karanfil çaylara atıp içebilir ya ağzınızda çiğneyerek tüketebilirsiniz. Ağrı kesici özelliği vardır.
4- Ihlamur, Adaçayı ve Kekik: Soğuk algınlığı nedeniyle tahriş olan boğazınızı rahatlatmak amacıyla içilebilir. Ancak bu bitki çaylarını günde iki bardaktan fazla tüketmemek gerekir.
5- Sarımsak Ve Soğan: Soğuk algınlığı döneminde doğal antibiyotik yerine geçmektedir. Yemeklerde bol miktarda yenilmesi gerekir.

Soğuk Algınlığı Tedavisi İçin Ne Yapmak Gerekir?

Soğuk algınlığı tedavi sürecinde yapılması gerekenler sırasıyla;

1- Bol bol dinlenmek soğuk algınlığına iyi gelmektedir.
2- Soğuk algınlığına iyi gelecek olanlardan biri ise bol miktarda sıvı almaktır. Vücudun bu dönemde sıvıya bol miktarda ihtiyacı olacaktır.
3- Eğer burnunuz tıkalıysa ve nefes almada zorluk çekiyorsanız burun açıcı damlalar kullanabilirsiniz.
4- Soğuk algınlığı rahatsızlığının en kötü yanı öksürük olmasıdır. Öksürüğünüz var ise kesinlikle öksürük şurubu kullanınız.

Soğuk Algınlığından Korunmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Soğuk algınlığına yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz önemlidir. Bunun yanı sıra soğuk algınlığı virüsünün yayılmasını engellemek de önemlidir. Soğuk algınlığına yakalanmamak için yapmamız gerekenler vardır. Bunlar;

1- Hijyen ve temizliğe ekstra özen gösterip, ellerinizi düzenli olarak yıkamalısınız.
2- Maske takmaya gayret edin. Böylelikle bulaşıcılık olasılığını düşürmüş olursunuz.
3- C vitamini takviyesi alın, soğuk algınlığının şiddetini azaltmaz ancak hastalık süresini kısaltma üzerinde etkilidir.
4- Çinko takviyesi almaya başladığınızda, belirtilerin şiddetini ve süresini kısalabilir.
5- Sağlıklı ve düzenli beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak sağlığınız için oldukça önemlidir.
6- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırmalısınız.
7- Çocuğunuzu kreş veya yuvaya yolluyorsanız, oynadığı oyuncakların temizliğinden emin olun, sterilize edin. Kıyafetlerini de düzenli olarak yıkayın.
8- Sigara içmemeye ve pasif içici olmamaya özen gösterin. Sigara içilen ortamda bulunmayın.
9- Ellerinizle bir yerlere temas ettikten sonra temizlemeden ağız, burun, göz ve çevresine temastan kaçının.
10- Bol bol taze meyve ve sebze tüketmeliyiz. Öğün atlamadan yemek yemeliyiz.

 

 

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