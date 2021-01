Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Soğuk Algınlığı Karşısında Bitkisel Çözümler...

Soğuk algınlıklarının geçmesi için bitkisel destek almak ve metabolizmanın güçlenmesi gerekir. Nezle olarak da bilinen bu rahatsızlık için yapılması gerekenler yazının devamında yer alır.

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Soğuk algınlıkları, burun ve boğaz bölgesi etrafından meydana gelen rahatsızlıklardır. Hapşırma, öksürme ve burun akıntısı gibi etkiler göstermektedir. Soğuk algınlıklarına neden olan bir sürü virüs bulunmaktadır. Her geçen dönem soğuk algınlıklarına neden olan virüsler değişebilmektedir. Bunun sebebi ise virüslerin mutasyon geçirebilmeleridir.

Soğuk algınlıklarında bitkisel destek almak ve metabolizmayı güçlendirmek, bir tedavi yöntemidir. Tedaviler sırasında hem boğaz hem de burun yolunu daha rahatlatıcı ürünler tercih edilmelidir. Özellikle sonbahar ve kış ayları içinde daha çok oluşabilen bu rahatsızlık için daha dikkatli olunmalıdır.

Soğuk algınlıkları bünyeden bünyeye değişmekle birlikte 1 hafta süre ile devam etmektedir. Ancak bu süreyi kısaltmak bitkisel ve ilaç tedavisi ile mümkündür. Bunun sebebi ise metabolizmanın güçlenmesi ile birlikte vücut kendini daha hızlı yenileyecektir.

Soğuk algınlıklarının belirtileri olarak gösterilen birçok etken bulunmaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda doktor tavsiyesi ile ya da bireysel olarak vücudu güçlendirmek mümkün.

Soğuk Algınlıkları Belirtileri

Ateşin yüksek olması

Boğazda meydana gelen ağrılar ve yanma oluşumu

Burunda meydana gelen akıntılar ve tıkanıklık oluşumu

Hapşırma ile öksürmenin görülmesi

Baş ağrısı ve halsizlik gibi durumların gözlenmesi

Soğuk algınlıklarında görülen belirtilerin görülmesi halinde besin desteği ve ilaç desteği alınabilir. Bitkisel olarak yardımcı olacak ve vücudu güçlendirecek bitkiler bulunur.

Soğuk Algınlığına İyi Gelen Destekler

Nane ve limon karışımları

Zencefil ile balı bir arada tüketmek

Ballı süt ile tarçın kullanmak

Boğaz pastilleri kullanımı

Ekinezya çayı içilmesi

Tavuk ve paça gibi çorba türlerini kullanmak

Anlatılan, soğuk algınlığına ne iyi gelir sorusu için alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Bu dikkat edilmesi gereken durumlarla sağlıklı bir dönem geçirmek mümkün. Hasta olmaktan korunmak en iyi tedavi yöntemi olarak gösterilebilir.

Soğuk Algınlıklarından Korunmak Adına Yapılması Gerekenler

Gün içinde elleri sık bir şekilde yıkamak

Gün boyunca elleri yüze ve buruna temas ettirmekten kaçınmak

Tütün ve tütün ürünlerini tüketmemek

Bulunulan ortamı sık bir şekilde havalandırmak

Toplu kullanım ürünlerinin sık olarak temizlenmesi

Soğuk Algınlığı Karşısında Bitkisel Çözümler

Soğuk algınlıklarından korunmak ve rahatsızlık durumunda tüketilmesi gereken ürünler bulunur. Bu ürünler ile metabolizma daha güçlü bir konumda olur. Metabolizmanın güçlü olması ile hastalığa yakalanmak zorlaşır. Daha sağlıklı bir vücuda ve beslenmeye dikkat etmek aynı zamanda rahatsızlıktan korunmak adına gelir.

Soğuk algınlıkları sırasında ya da kış, sonbahar dönemlerinde daha sık tüketilmesi gereken ürünler ile korunma sağlanır. Bu ürünlerin içinde C vitamini desteği olması gerekir. Nezle için kullanılabilecek destek ilaçları da bulunmaktadır.

Soğuk Algınlığına Bitkisel Destek

Adaçayı içmek ve boğazı temizlemek

Ihlamur içmek ve boğazı rahatlatmak

Meyan kökü kullanımı

Kekikli ürünler tercih etmek

Nane kullanmak

Zencefilli içecekler tercih etmek

Ekinezya ile metabolizma güçlenir

Belirtilen ürünler soğuk algınlığı sırasında gerekli olan destekleri sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kış mevsimlerinde bulunan mandalina, portakal ve limon gibi meyvelerin içinde de C vitamini bulunmaktadır. Bu meyveleri tüketmek, vücudun ihtiyacı olan C vitaminini sağlayacaktır. Aynı zamanda destek olarak da C vitamini almak olumlu etki oluşturur.

Sağlıklı bir bireyin tüketmesi gereken ürünler dengeli olmalıdır. Vücut ne kadar dengeli bir halde bulunursa hastalık geçirmeme şansı o kadar yüksek olacaktır. Aynı zamanda tütün ve tütün ürünleri kullanmamak, vücut bağışıklık sistemini daha iyi bir halde bulunduracaktır.

Soğuk algınlıklarının bulaşması ve vücutta etki göstermesi, metabolizmanın durumuna bağlıdır. Metabolizma ne kadar güçlü bir durumda olursa vücut kendini o kadar korumuş olacaktır. Bireyin hijyen yetersizliklerinde hastalığın bulaşma olasılığı yükselecektir.

Hastalığın bir başka bireyden bulaşması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda ortak eşya kullanılmaması ve yakın temas kurulmaması önemlidir. Aynı zamanda yetersiz uyku durumlarında vücudun metabolizması güçsüzleşecektir. Sonrasında oluşan bağışıklık sisteminin güçsüzlüğü kötü bir durum oluşturabilir.

Bulunulan ortamın daha havadar olması ve düzenli olarak havalandırılması daha etkili ve daha sağlıklı olacaktır. Bulunulan havanın temiz olması sağlık için oldukça değerli bir etkendir. Düzenli ve sağlıklı olmak orantılı etkilerdir.

Soğuk Algınlıkları İçin Yapılması Gerekenler

Soğuk algınlığı geçiren bir bireyin kendini diğer insanlardan uzak tutması gerekmektedir. Ev içinde ya da çalışma içinde ortak kullanımlarına dikkat etmelidirler. Ortak kullanım alanlarında hapşırma, öksürme gibi virüs yayabilecek olayları yapmamalıdırlar.

Soğuk algınlığına yakalanmadan önce yapılmaması gerekenler arasında iyi ve dengeli beslenmek yer alır. Bireyin spor yapması ve dengeli bir şekilde protein ve karbonhidrat alması önemlidir. Beslenme ve metabolizmanın gücü de orantılı olarak ilerler.

Soğuk algınlıklarına yakalanan bireylerin başlıca olarak yapması gerekenler arasında doktora gitmek yer alır. Doktor en uygun tedavi yöntemini ve ilaçları belirleyecektir. Ancak soğuk algınlığı için bireyinde yapabileceği tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Bireylerin kendilerini tedavi etmeleri için gerekli besinleri dengeli olarak tüketmesi gerekmektedir. Metabolizmaya destek olacak ve C vitamini barındıran ürünler tercih edilmelidir. Soğuk algınlıklarında vücudun sağlıklı olması, hastalığın daha erken olarak yenilmesini sağlayacaktır.

Hastalık sırasında vücudun kendini yenilemesi için hem bulunulan ortamın havasının temiz olması hem de hijyene dikkat edilmelidir. Sağlıklı bireyin kendi tedavi yöntemlerini bilmesi ve kendi sağlığına dikkat etmesi, bireylerin sağlıkları için önemli bir durumdur.