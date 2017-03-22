Sol el neden uyuşur? Sol el neden karıncalanır? El uyuşması nasıl geçer?

Sol el uyuşması, sıklıkla sinir sıkışması sonucu ortaya çıksa da eklem yaralanmaları da sol elde yanma, karıncalanma ve uyuşukluk hissine sebep olur. Sol el uyuşması kalpte ciddi bir problem olduğunu da gösterebilir. El uyuşukluğuna kol ağrısı da eşlik ediyorsa,anjina koroner denilen kalp kaslarının yeterince oksijenlenmediği durumlarda ortaya çıkan hastalık bu durumun sebebi olabilir. Anjina koroner kalp krizini tetikleyen son derece ciddi bir hastalıktır. Kalp krizi belirtilerinden biri olan sol el uyuşukluğunun pek çok farklı sebebi de olabilir.

Sol elde uyuşma ve ağrı eğer tüm kolda ve omuzda da hissediliyorsa kalp krizinin sonucu olabilir. Nefes yetmezliği, boğazda ağrı, göğüs kemiğinin altında derin ağrı veya basınç hissi, elde ve kolda ağrıyla birlikte görülüyorsa bir doktorun kalbinizi muayene etmesi önemlidir.

Sol elde ve kolda hissedilen uyuşmanın sebepleri nelerdir?

Bu görülen ağrı çok şiddetli olmayabilir; daha hafif hissedilerek hastaya medikal yardım alma ihtiyacı hissettirmeyebilir. Muayene sırasında bu hastalar genellikle huzursuz ve solgun olurlar, cildin yüzeyi soğuktur ve oksijen eksikliğinden dolayı dudakların etrafında mavimsi bir renk tonu görülebilir.

Boyunda başlayan ve kola doğru devam eden sinirler ağrı ve uyuşmanın sebebi olabilirler. Eğer boyunda, omurgadan çıktıkları noktada bir problem varsa sinir de etkilenebilir ve belirtileri elde ya da kolda görülebilir. Muayene sırasında doktor elde hangi parmakların etkilendiğine bakar çünkü bu doğrudan hangi sinirin problemli olduğuyla ilgilidir. Eğer hasta elinin önünün veya arkasının, ya da hangi parmaklarının etkilendiğini belirtebilirse bu faydalı olur.

Bu tip bir rahatsızlığın en yaygın görülen nedeni servikal omurda (boyunda) görülen dejeneratif eklem hastalığıdır. En çok 5. ve 6. omurlarda dejeneratif değişimler görülür ve sonucunda elin baş parmağında, işaret parmağında, orta parmağında, ayrıca omuzun, kolun ve ön kolun dış bölgelerinde ağrı ve uyuşma ortaya çıkabilir.

Sol elde uyuşma ve ağrının sebebi kolda ve elde görülen problemler de olabilir. Orta sinir, ön kolda pronator kasının altından geçer. Eğer bu kas çok sıkıysa sinirin üstüne basınç uygulayabilir ve elde bazı hisler ortaya çıkabilir. Benzer bir şekilde, bilekteki karpal tünel hastalığı tendonların enflame olmasına veya şişkinliğe yol açtıysa kişi aynı belirtileri yaşayabilir. Derin doku terapisi ve bazı fiziksek terapi modelleri, bu duruma çare olabilir ve ameliyata gerek bırakmayabilir.

Sol el uyuşması nasıl geçer?

Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Sağlıklı bir yaşam için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.

El-kol uyuşması için hangi bölüme gidilir?

El ve kol uyuşmasından şikayeti olan hastaların hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvurması gereklidir. Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir.