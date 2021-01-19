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19.01.2021 - 13:14 |

Sol yumurtalık kisti belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşır, nasıl tedavi edilir?

Yumurtalık kisti, bir yumurtanın içinde ya da üzerinde sıvı dolu bir kesedir. İki yumurtalık, dişi üreme sisteminin en önemli parçasıdır. Yumurta sürekli, östrojen ve progesteron üretir. Her ay normal adet döngüsü sırasında ise, yumurta küçük bir kese içinde büyür. Çok araştırılan sol yumurtalık kisti nedir? Nasıl anlaşılır? İşte, tüm detaylar.

Sol yumurtalık kisti belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşır, nasıl tedavi edilir?
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Yumurtalık kisti, yumurtalık içinde ya da üzerinde bulunan sıvı dolu bir kesedir. Her ay normal adet döngüsü sırasında yumurta bir küçük kesenin içinde büyür. Yumurta olgunlaştığı zaman da kese yumurtayı serbest bırakmak için açılır. 

Sol yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

- Kadın üreme organlarında görülen enfeksiyonu olan pelvik inflamatuar hastalığınız var ise,

- Bulimia (yeme sorunu) var ise,

- Rahim dışında uterus dokusunun anormal büyümesi anlamına gelen endometriozis varsa,

- Hamile kalmak için doğurganlık ilaçları alıyorsanız risk altındasınız demektir.

Sol yumurtalık kisti nasıl anlaşılır?

Sol yumurtalık kisti, kesenin yumurta bırakmak için açılmadığı durumlarda oluşabilir. Bir süre orada büyümede devam eder ve yumurtanın serbest kalmasından sonra kese çözülmeyebilir. Bu nedenle de kese içinde sıvı birikir ve büyür. Bu kistler, en yaygın dol yumurtalık kistidir. Bunlar, genellikle tedaviye ihtiyaç duymayan ve kendi kendine geçen kistlerdir. Sol yumurtalık kisti, kadınlarda menopozdan sonra oluşmaz. 

Yumurtalık kisti semptomları nelerdir?

Yumurtalık kistleri, genellikle semptom göstermez. Fakat semptom gösterdiklerinde ise şu semptomlara neden olabilir;

- Sırtınıza ve uyluklarınıza girebilecek şiddetli bir ağrı,

- Seks sırasında ağrı,

- Göbek ya da pelviste ağrı ve dolgunluk hissi,

- Adet dönemlerinde yaşanan değişiklikler,

- Bağırsak hareketleri sırasında yaşanan ağrı,

- Sık sık idrara çıkma ve sürekli bir idrarın olduğu hissiyatı.

Sol yumurtalık kisti nasıl tedavi edilir?

Sol yumurtalık kistlerinin erken teşhis ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir kist yok olmazsa patlayabilir. Bu da karın içinde çok şiddetli bir ağrı ve karın içinde acil ameliyat gerektiren bir kanamaya neden olabilir. Bu çok can yakıcı olabilir. Yumurtalık kisti, yumurtalığı bükerse şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Bazen yumurtalığı açmak ve yumurtalığı kurtarmak için acil müdahale yapmak gerekebilir. Doktorunuz tıbbi geçmişiniz, belirtileriniz ve şikayetlerinizi dinleyerek sizi muayene edecektir. Sol yumurtalık tedavisi yapılırken;

- Yumurtalıklara bakmak için ses dalgası kullanan ultrason cihazı ile bakılır.

- Kan testleri yapılır.

- X ışınları ile yumurtalığın detaylı resimlerini görmek için fotoğraf çekilir.

- MR çekilir.

- Yumurtalıklara bakılmak için küçük bir kesik ile karın içine ışıklı bir tüp kullanılır.





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