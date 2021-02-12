Soluk Borusu (Nefes Borusu) Tıptaki İsmi Nedir? Trakea Hangi Kaslardan Oluşur?

Soluk borusu, omurgalı canlılarda burun ve ağız yoluyla alınan havanın akciğerlere ulaşmasını; omurgasız canlılardaysa direkt olarak iç dokulara aktarılmasını sağlar.



Soluk Borusu (Nefes Borusu) Tıptaki İsmi Nedir?



Soluk borusu halk arasında nefes borusu olarak da bilinir. Ancak soluk borusunun tıptaki ismi "trakea" veya "trachea" olarak geçer. Trakea yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda, 1,5-2,5 cm genişliğinde bir organdır ve yemek borusunun önünde yer alır. Soluk borusundan ayrılan kollar akciğerlerin içine kadar incelerek gider ve bu gölgelere hava ulaşmasını sağlar.



Soluk Borusunun Görevi Nedir?



Soluk borusu, solunum sistemindeki organlardan birisidir. Solunum sistemini meydana getiren organlar; ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler olarak sıralanabilir.



Soluk borusu hayati önem taşıyan organlarımız arasında yer alan bir yapıdır. Gırtlağın hemen altında yemek borusunun arkasında yer alan soluk borusu, üst solunum yoluyla vücuda giren havanın ciğerlere aktarılmasını sağlar. Soluk borusu; kıkırdaklar, membranöz duvar ve bronş gibi farklı yapıların toplamından oluşan hayati bir organdır ve bu organda oluşacak herhangi bir sorun nefes almayı doğrudan etkiler.



Trakea Hangi Kaslardan Oluşur?



Soluk borusu ya da diğer adıyla trakea, üst üste dizili 15-20 adet kıkırdaktan meydana gelir. Bu kıkırdaklar "U" şeklinde açıklıkları arkaya bakacak yönde dizilidirler. Tıpta, üst üste dizili u harfi şeklindeki kıkırdaklar "tracheal kıkırdak" olarak adlandırılır. Kıkırdakların u şeklinde olması, soluk borusunun arka yüzeyinde kıkırdak olmamasına neden olur. Bu kıkırdaktan yoksun bölgede; mukoza, bağ dokusu ve kas lifleri bulunur. Lif, bağ doku ve mukozadan oluşan kıkırdaksız bölge "membranöz duvar" olarak adlandırılır.



Soluk borusunu oluşturan kıkırdaklar borunun sürekli olarak açık kalmasını sağlar. Membranöz duvar ise, soluk borusunun arkasında bulunan yemek borusundan besinlerin geçmesini kolaylaştıracak şekilde yapılanmıştır.



Bronş denilen ve sağ-sol olarak ikiye ayrılan yapılar da soluk borusunun parçası sayılır. Bronşlar akciğerlerin içlerine kadar giren ince kollara sahiptirler. Sağ bronş kalın, kısa ve dik bir yapıya sahipken; sol bronş ince, uzun ve yatay bir yapıya sahiptir. Akciğerlerin içinde incecik dallara ayrılan bronşlar sağ ve sol akciğerlere yeterli hava aktarımının sağlanmasına yardımcı olan yapılardır.