Solunum Fonksiyon (Spirometri) Testi Nedir? Spirometri Nefes Testi Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Günümüzde solunum testleri pek çok hastada kullanılmaktadır. Bazı hastalarda hastalığın tanı ve teşhisi için solunum fonksiyon testlerinin önemi büyüktür.

Solunum Fonksiyon Testi Nedir?

Solunum fonksiyon testleri akciğer solunum testi olarak da bilinmektedir. Solunum fonksiyon testleri akciğerlerin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle nefes darlığı yaşayan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesi olmaktadır.

Günümüzde pek çok hastalıkta solunum fonksiyon testleri kullanılmaktadır. Özellikle astım, akciğer dokusunun sertleşmesi, KOAH hastalıkları gibi durumlarda bu testler uygulanmaktadır.

Solunum fonksiyon testlerinden birisi Spirometri olmaktadır. Bu test akciğerlere giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alma sırasında ve egzersizlerde ölçülerek aynı cinsiyete yaşa sahip kişilerden elde edilen değerler ile karşılaştırılmaktadır. Diğer bir solunum testi ise akciğer difüzyon kapasitesi testidir. Akciğerlere giren ve çıkan gazların azalmasına neden olan darlığın oluştuğu direncin ölçülmesi için bu test uygulanmaktadır. Burada akciğerlerin karbondioksit ve oksijen değişimini yeterince yapıp yapmadığı anlaşılmaktadır.

Spirometri Nefes Testi Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Tıpta Spirometri adı ile bilinen solunum fonksiyon testleri pek çok hastada uygulanmaktadır. Bu test özellikle nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma yakınmaları olan kişilerde uygulanmaktadır. Ayrıca akciğer filminin normal bulgu dışında çıkması, çok uzun süre sigara içilmesi, sporcu olunması ve akciğerleri etkileyen işlerde çalışılması da solunum fonksiyon testinin yapılmasında etken bir durumdur. Solunum fonksiyon testleri şu hastalıkların tanısında tercih edilmektedir:

- Astım hastalarında

- KOAH hastalarında

- Akciğer fibrozisi

- Asbestoz ve Sarkoidoz hastalarda

- Skleroderma hastalarında ve

- Akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastalarda solunum fonksiyon testleri kullanılmaktadır.

Solunum fonksiyon testleri pek çok hastalığın teşhisinde kullanılmaktadır. Hastanelerde uzman doktorlar tarafından istenmektedir. Fakat bazı durumlarda bu testin yapılması sakıncalı olabilir. Solunum fonksiyon testleri şu kişilerde risklidir:

- Kontrolsüz hipertansiyon hastalarında

- Geçirilmiş miyokart infarktüsü olan hastalarda

- Akciğer ve batın ameliyatı geçirmiş ve ağrısı çok olan hastalarda

- Yeni bir göz ameliyatı geçirenlerde

- Solunum sistemi enfeksiyonu olanlarda bu testin uygulanması sakıncalıdır.