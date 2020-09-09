Somali Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Somali Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Somali kedilerinden bazıları krem, gümüş ve lila renkli de olabilmektedir ''Büyük kedi'' sınıfında yer alan bu kediler, Amerikalı kaşifler tarafından keşfedilmiştir. En eski kedi ırklarından biri olan Somali kedisinin kökeni M.Ö 900'lü yıllara dayanıyor.



Somali Kedisi Özellikleri Nelerdir?



Bazı ülkelerde Kırçıllı Habeş Kedisi olarak da bilinirler. Ortalama yaşam süreleri 12 - 15 yıl aralığındadır. Mutasyona uğrayan bir kedi türü olduğu için belli başlı hastalıklara fazlasıyla yatkındırlar. Özellikle alerjik yatkınlığın yol açacağı hastalıklardan korunmaları gerekir. Hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve aşıları ertelenmeden yapılmalıdır.



Somali Kedisi Karakter Özellikleri



Somali kedisinin en belirgin özelliği diğer evcil hayvanlarla uyumlu olmasıdır. Sadece kedilerle değil köpeklerle de iyi anlaşır. 1-2 ay içerisinde sahipleriyle duygusal bağ kurmaya başlar. Yalnızca acıktığında değil sevgi gösterisinde bulunmak ve ilgi çekmek istediğinde de ses çıkarırlar. En konuşkan kedi türlerinden biri olan Somali kedisinin çocuklarla da arası iyidir. Zeki ve meraklıdır. Bu özellikleri sayesinde bulundukları her ortama rahatlıkla adapte olurlar.



Sahipleri evde yokken evin içerisinde keşif gezisine çıkabilir ve ortalığı dağıtabilirler. Bazen ilgi çekmek için bilerek ortalığı dağıttıkları da olur. Öne çıkan bir diğer özellikleri ise fazlasıyla inatçı olmalarıdır. Örneğin dışarı çıkmak ya da oyun oynamak istediklerinde, istedikleri yapılana kadar susmazlar. Oyun vakti geldiğinde sahiplerinin uyumalarına aldırış etmeden yatağa atlayabilirler. Yaramaz ve muzip bir yapıya sahip olan Somali kedileri ilgi görmedikleri zamanlarda içine kapanabilir.



Somali Kedisi Fiziksel Özellikleri



Ortalama ağırlıkları erkek ve dişilerde farklıdır. Yetişkin erkekler maksimum 5 kiloya kadar çıkabilirken, yetişkin dişilerin ortalama ağırlıkları 3.5 - 4 kilo aralığındadır. Bir çok kedi türünden farklı olarak kulakları hep kepçe hem de püsküllüdür. Fazlasıyla atletik bir yapıya sahip olan Somali kedilerinin gövdesi kaslı ve güçlüdür. Uzun tüyleri sayesinde soğuk havalara karşı dayanıklıdırlar. Bununla birlikte özellikle 10 yaşından sonra sık sık hastalanırlar.



Tüyleri yumuşak ve gözleri büyüktür. Coğrafyaya bağlı olarak birçok farklı renkte Somali kedisi görmek mümkündür. Altın, çikolata ve bakır rengi dışında leylak ve mavi renkli de olabilirler. Tırnaklarını tırmalama tahtasında kaşımayı severler. Özgürlüğüne düşkün olan Somali kedisine tasma takmak pek mümkün olmayabilir. Dışarı çıkarılırken ya da veterinere tasmayla değil kafesle götürülebilir.



Somali Kedisi Bakımı



Uysal bir yapıya sahip olan Somali kedilerinin bakımı oldukça kolaydır. İlkbahar aylarında çok fazla tüy dökebilirler. Normalde haftada bir taranması gereken tüyleri ilkbahar mevsiminde daha sık aralıklarla taranmalıdır. Hem oyun oynamaktan hem de ilgi görmekten fazlasıyla hoşlanırlar. Diğer kediler gibi kendi kendilerini temizledikleri için banyo şart değildir. Göz kenarlarında biriken akıntılar ıslak mendille değil kağıt peçete ile alınmalıdır. Islak mendillerin içerisindeki kimyasallar hassas bir yapıya sahip olan Somali kedilerinin zarar görmesine neden olabilir.



Günlük mama ihtiyaçları diğer kedilere göre biraz daha fazladır. Normalde iki öğün bir kedi için yeterliyken Somali kedilerinin 3-4 öğün yemesi gerekir. Kuru mama dışında haftada bir iki defa çiğ balık ve yaş mama verilebilir. Süt, Somali kedilerinin bağırsaklarındaki düğümlenmeye yol açmaktadır. Bu nedenle süt verilecekse ılık su ile karıştırılmalıdır.