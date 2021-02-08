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08.02.2021 - 06:51 |

Sombre Nedir, Nasıl Yapılır? Sombre Saç İle Ombre Saç Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kadınlar için saç vücudun en önemli bölümlerinden birisidir. Kuaförlerde son yıllarda en çok yapılan saç işlemlerinden birisi de ombre ve sombredir. Çok karıştırılsa da ombre ve sombre birbirinden farklı işlemlerdir. Peki, sombre nedir, nasıl yapılır? Sombre saç ile ombre saç arasındaki farklar nelerdir? Sizlere ombre ve sombre hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Sombre Nedir, Nasıl Yapılır? Sombre Saç İle Ombre Saç Arasındaki Farklar Nelerdir?
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Ombre ve sombre günümüzde kadınlar tarafından çok sık görülen saç işlemlerinden birisidir. Bu boyama tekniğinde renk aşama olarak açılmaktadır. Fakat saç açma tekniğine göre ombre ve sombre arasında farklılıklar bulunaktadır.

Sombre Nedir?

Saç renginde değişiklik isteyen kişilerin en büyük tercihi sombre olmaktadır. Sombre zaman zaman ombre ile karıştırılsa da her iki saç boyama tekniğinde de farklılık bulunmaktadır. Sombre yönteminde saçın dip ile saç uçları arasında birkaç ton farklı bulunmaktadır. Bu sayede saç uçları ile dipler arasında yumuşak bir geçiş oluşur. Ayrıca sombreli saçlar güneşten açılmış gibi de görülür.

Sombre yaptıran bayanların saç renkleri her zaman daha doğal gözükmektedir. Bunun en büyük sebebi saç uçları ve dipleri arasında büyük farkın olmamasıdır. Sombre tarifi ombrenin daha yumuşak geçiş hali olarak da tanımlanabilir.

Sombre Nasıl Yapılır?

Sombre tekniğinde saç uçları mevcut renginden 1 veya 4 ton arasında açılacak şekilde boyanır. Daha önce saçlar hiç boyanmadı ise bu işlem esnasında renk açıcı uygulamasına gerek kalmamaktadır. Saç tonuna göre seçilen boyalar saç uçlarından boylarına doğru ilerleyecek şekilde uygulanır. Bu sayede saç dipleri ve uçları arasında doğal bir geçiş yaratılır.

Sombre Saç ile Ombre Saç Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ombre saçların doğal rengi fark etmeksizin birçok farklı tonda uygulanabilmektedir. Ombre işlemi yapılırken saçın doğal tonundan 7 ton daha açık renklerde tercih edilebilir. Fakat sombre tekniğinde en fazla 4 ton açık renk tercih edilebilir.

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