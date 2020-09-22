Bugün ne yapılabilir? Güneş bugün saat 16:30’da Terazi burcuna ilerliyor ve sonbahar başlıyor. İlişkilerimiz üzerinde daha fazla düşünmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Denge ve adalet içeren konular yoğunlaşmakta. Bugün oldukça hareketli ve özgürlük isteği içinde olabiliriz. Yüksek enerjimizi daha somut hale getirmeye bakalım. Kimi zaman koşullar bizi duygusal açıdan test edebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda daha fazla iletişim kurmak, görüşmeler, anlaşmalar içinde olmak önümüzü açabilir. Fikirlerimizi aşırı savunmak yerine daha işbirlikçi olmaya bakmalıyız. Özellikle akşam saatlerinde duygusal çatışmalar, sürtüşmeler gündeme gelebilir. Evde de denge ve uyum aramak gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Süpürge İlişkilere daha odaklıyız. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.