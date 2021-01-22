Sosyal izolasyonun çocuklar ve gençlerde 9 olumsuz uzun dönem etkisi

“Salgının ne zaman bizi eski özgür dünyamıza döndüreceğinin tam olarak belli olmadığı bu süreçte, sosyal izolasyonun çocuklar ve gençlerde uzun dönem etkileri kaçınılmaz. Bu dönemden, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla etkilenmemeleri için ders ve sosyal medya ortamından onları uzaklaştıracak spor aktivitelerine mutlaka yer açmalıyız” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, uzun dönemde sosyal izolasyonun çocuklar ve gençlerde ortaya çıkarabileceği fiziksel ve ruhsal sorunlar hakkında şunları anlattı:

1-Eğitim ve öğretimin tamamen ekrana bağlı olduğu bu dönemde, ekran başında uzun saatler geçirmekten kaynaklanan duruş bozuklukları.

2-Gerekli fiziksel aktiviteden uzak kalan kasların, hem boyutlarında, hem de uzunluklarında ortaya çıkan gelişim gerilikleri.

3-Aktivite eksikliği nedeniyle az enerjiye ihtiyaç duyan gençlerde, az beslenme sonucu vücutlarına almaları gerekenden az yapı taşları almaları neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlar.

4-Ev ortamında fazla yemekten kaynaklanan obezitede artış ve eklem sorunları.

5-Çocuklarda, sokak ya da okul oyunlarıyla gelişen koordinasyon ve denge becerilerindeki gerilik.

6-Kemiklere, gerekli büyüme streslerinin az binmesi nedeniyle, boy kısalıkları.

7-Belirsizlik ortamının ve ailelerin koruyucu baskılarının, gençler üzerinde oluşturduğu psikolojik baskılar ve depresyon.

8-Özellikle sınav periyodunda olan çocuklarda, ortaya çıkan gelecek endişeleri.

9-Profesyonel spora yönelmek isteyen çocuklar ve gençlerde, ortaya çıkan antrenman eksiklikleri.