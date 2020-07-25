Sözlerinize ve düşüncelerinize dikkat!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Bu hafta iletişim gezegeni Merkür pek çok açı kuruyor. Sözlerimize ve düşüncelerimize daha dikkatli yaklaşmamız gereken günlerdeyiz. İletişimde, görüşmelerde bizi baskılayan durumlar var. Aşırı hassasiyetlerimizi bir kenara koyalım. Haftanın ilk günlerinde duygusal bir yoğunluk içindeyiz ve bu durum ilişkilerimize de yansıyabilir. Yanlış değerlendirmeler ve karmaşa yaşayabiliriz. 30’u civarında karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Ancak üstümüzde yük oluşturan eleştirilere daha gerçekçi yaklaşmalıyız. 31’i civarında daha yüksek bir enerji ve hevesle ilerlemek isteyebiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
26 Temmuz Pazar
Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olmak gerekiyor.
27Temmuz Pazartesi
Yoğunlaştığımız konularda mücadele var. Sakin kalalım.
28 Temmuz Salı
Biraz kendi içimize dönmek yararlı olacak. Sezgilerimiz çok şey söyleyebilir.
29 Temmuz Çarşamba
Enerjimiz yükselirken, imkanlardan yararlanabiliriz. İyimserlik artıyor.
30 Temmuz Perşembe
Daha çok hareket ve heves var. Kendimizi sahneye koymak için uygun koşulları değerlendirelim.
31 Temmuz Cuma
Öğle saatlerinde bazı sıkıntılar ve aksamalar yaşanabilir. Yolculuklarda daha dikkatli olalım.
1 Ağustos Cumartesi
Daha esnek olmak ve aşırı hırslı bir bakış açısından kaçınmak iyi olacak.