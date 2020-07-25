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HaberlerAstroloji Haberleri Sözlerinize ve düşüncelerinize dikkat!
25.07.2020 - 00:00 |

Sözlerinize ve düşüncelerinize dikkat!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Sözlerinize ve düşüncelerinize dikkat!
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Bu hafta iletişim gezegeni Merkür pek çok açı kuruyor. Sözlerimize ve düşüncelerimize daha dikkatli yaklaşmamız gereken günlerdeyiz. İletişimde, görüşmelerde bizi baskılayan durumlar var. Aşırı hassasiyetlerimizi bir kenara koyalım. Haftanın ilk günlerinde duygusal bir yoğunluk içindeyiz ve bu durum ilişkilerimize de yansıyabilir. Yanlış değerlendirmeler ve karmaşa yaşayabiliriz. 30’u civarında karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Ancak üstümüzde yük oluşturan eleştirilere daha gerçekçi yaklaşmalıyız. 31’i civarında daha yüksek bir enerji ve hevesle ilerlemek isteyebiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

26 Temmuz Pazar

Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olmak gerekiyor.

27Temmuz Pazartesi

Yoğunlaştığımız konularda mücadele var. Sakin kalalım.

28 Temmuz Salı

Biraz kendi içimize dönmek yararlı olacak. Sezgilerimiz çok şey söyleyebilir.

29 Temmuz Çarşamba

Enerjimiz yükselirken, imkanlardan yararlanabiliriz. İyimserlik artıyor.

30 Temmuz Perşembe

Daha çok hareket ve heves var. Kendimizi sahneye koymak için uygun koşulları değerlendirelim.

31 Temmuz Cuma

Öğle saatlerinde bazı sıkıntılar ve aksamalar yaşanabilir. Yolculuklarda daha dikkatli olalım.

1 Ağustos Cumartesi

Daha esnek olmak ve aşırı hırslı bir bakış açısından kaçınmak iyi olacak.

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Bugün

Ay bugün Terazi’de ilerliyor. Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet eden kişilerlerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay Terazi’de ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Terazi burcunda. Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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