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16.02.2021 - 14:10 |

Spina Bfida Nedir, Neden Olur? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Spina bfida nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir, Spina bifida tedavileri işe yarar mı? Tedavi sonrasında nelere dikkat etmek gerekir, Spina bfida nasıl ortaya çıkar, ne gibi sıkıntıları beraberinde getirir? Tüm sorularınızın cevaplarınızı sizler için derledik.

Spina Bfida Nedir, Neden Olur? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Spina bifida, omurganın eksik gelişimidir. Doğumdan önce ortaya çıkan, alt ekstremitelerde felç ve his kaybına neden olan bir malformasyondur.

Spina Bfida Nedir?

Spina bifida ayrıca mesanenin işleyişinde ve diğer eliminasyon işlevlerinde sorunlara neden olur. Ayrıca el, görme ve işitme koordinasyonunda kayıplara yol açabilir ve öğrenme sorunlarına yol açabilir. Spina bifida, bir çocuğun hayatta kalmasını tehlikeye atmayan en ciddi nöral tüp kusurlarından biridir. Aynı zamanda en yaygın doğum kusurlarından biridir. Çoğunlukla hamilelik sırasında veya bebeğin yaşamının ilk günlerinde teşhis edilir.

Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, bu hastalık gebelik sırasında annede düşük folik asit seviyeleri ile ilişkilidir. Bebeklerin etkilenme derecesi değişkendir. Spina bifida bazen asemptomatiktir, spina bifida occulta olarak adlandırılır.

Spina Bfida Neden Olur?

Omurgayı örten cilt üzerinde, etkilenen omurlar seviyesinde, çoğunlukla lumbosakral, daha koyu (hiperpigmente) veya bol miktarda kıllı veya sinüs yolu olan cilt seviyesinde net bir sınır vardır.
Lipomlar (yağlı tümörler) veya omuriliğin anormal yapışması gibi anormallikler de görülür. Spinal kanal meningoseli ( spina bifida cystica ): Bu spina bifida formunda, bir veya daha fazla çıkıntılı kese meninksleri (meningosel), omuriliği (miyelosel) veya her ikisini (miyelomeningosel) içerebilir. İkinci durumda, kese meninkslerden ve merkezi bir sinir plakasından oluşur.

Spina bifida'nın gelişmesinden birkaç faktör sorumlu olabilir:

Genetik arka plan

Gebe kalmadan önce ve hamilelik sırasında annenin diyeti

Fetüsün ortamı

Bununla birlikte, bu faktörlerden birinin tek başına spina bifidadan sorumlu olduğuna inanılmamaktadır; daha ziyade, bunların ve bilinmeyen diğer faktörlerin bir kombinasyonu ile uğraştığımızı düşünüyoruz.

Spina Bfida Belirtileri Nelerdir?

Spina bifida aperta'nın neden olduğu semptomlar, saldırının kapsamına bağlıdır. Klasik olarak şunları gözlemliyoruz:

Doğumdan itibaren, bazen açık havada deri ile kaplı olmayan kırmızı bir kitle şeklinde görülebilen sırtta bir malformasyon;

Sakral omurlarda lezyon çok düşükse küçük motor bozukluk;

Atak bel omurlarında bulunuyorsa, alt ekstremite göreceli motor bozuklukları;

L3 omurun tutulması durumunda yürümenin imkansız olduğu alt ekstremitelerin majör motor bozuklukları.

Normalde durumun altındaki sinirler tarafından innerve edilen alanlarda hassasiyet bozuklukları;

İdrar ve sindirim bozuklukları ve dışkı inkontinansı.

Erkeklerde erektil disfonksiyon ve boşalma ile birlikte genital hasar.

Spina Bfida Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Doğumdan itibaren, başka herhangi bir tedavi uygulanmadan önce, meningoseller ve miyelomeningoseller kontaminasyonu önlemek için steril bir örtü ile örtülür. Tüm spina bifida türleri için ameliyat endikedir. Cerrahi tedavi olmaksızın gizli miyelodisrafi bile nörolojik sekele neden olabilir. Beyin cerrahı, ventriküler enfeksiyon veya menenjit riskini en aza indirmek için doğumdan sonraki 72 saat içinde miyelomeningoseli veya omurgadaki herhangi bir açıklığı onaracaktır.

Diğer mediko-cerrahi müdahaleler çoğunlukla spina bifida ile ilişkili durumlar veya komplikasyonlarla ilgilidir. Çocuk çarpık ayakla doğduğunda, eklemleri yeniden hizalamak için alçı takılması önerilir, ardından istenen sonuç alınmazsa ameliyat gerekebilir. Hidrosefali tedavisi bir baypas takılarak yapılacaktır (bu saldırı ile ilgili kapsülde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır). İdrar yolu enfeksiyonları hızla tedavi edilmelidir.

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