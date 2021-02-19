Spinal Stenoz (Dar Kanal) Nedir? Spinal Spenoz Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal daralmasının klasik bir belirtisi olan nörojenik kladikasyon, yürürken ortaya çıkan ve dinlenirken düzelen bacaklarda, özellikle de baldırlarda ağrı, uyuşma ve karıncalanma ile karakterizedir. Genellikle belden başlayıp bacaklara yayılsa da her zaman aynı değildir ve ağrının yeri ve niteliği gün içinde bile değişebilir.



Spinal Stenoz (Dar Kanal) Nedir?



Omurga; Omuriliğin içinden geçtiği omurilik kanalı dediğimiz bir kanalı çevreleyen omur adı verilen 5 sıra kemikten oluşur. Omurgamızı oluşturan, üst seviyelerden alt seviyelere düzgün yük transferini sağlayan ve hareket ettiren diskler denilen yastıklar, omurları birbirine bağlayan eklemler ve çok güçlü bağlar bulunmaktadır.



Yaşla birlikte diskler elastikiyetini kaybeder, bağlar ve eklemler kalınlaşır, kemik yapıları kalınlaşabilir. Stenoz nedir cevabı ise kısaca tüm bu değişikliklerin omurilik kanalının daralarak omurilik ve sinirlerin içinden geçen bir baskı altında kalması ve normal işlevlerini yerine getirmesini engellemesidir. Omurganın en önemli görevi omuriliği ve omurilikten çıkan sinirleri korumaktır, ayrıca vücut ve kaburga hareketleri için bir bağlantı noktası oluşturur.



Spinal Stenoz (Dar Kanal) Belirtileri Nelerdir?



Spinal stenoz her zaman bir kişide rahatsızlığa neden olamaz. Ancak;

● Sırtta ağrı veya his kaybı; bacaklarda ağrı, kramplar, uyuşma, halsizlik; İdrar kaçırma gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Uzun süreli oturma veya ayakta durma şikayetleri artabilir. Mevcut rahatsızlıklar, zaman içinde değişen yoğunluklarda gelip gidebilir ve devam edebilir.

● Öne eğilmek veya oturmak omurga kanalının çapını artırdığından ağrıyı azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

● Hastaların en sık şikayetleri halsizlik, belli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda his değişikliği, uyuşma ve karıncalanmadır ve bacakların neredeyse adım atamamasıdır.

● Bu durumda hasta her zaman oturma pozisyonu arar. Oturarak, biraz öne doğru eğilerek bacaklar geri getirilir ve yeniden yürümeye başlarlar. Ancak belli bir mesafeden sonra belirtiler yeniden ortaya çıkar ve tekrar oturmaya ihtiyaç vardır.

Spinal Stenoz (Dar Kanal)Tedavisi Nasıl Yapılır?



Spinal stenoz dar kanal tanısı konulduktan sonra ameliyat endikasyonu yoksa öncelikle ameliyatsız tedaviye başlanmalıdır. Spinal stenoz tedavisinde ilk adım ilaç tedavisi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi ve uygun egzersizdir.



Ağrıya göre çeşitli fiziksel tedaviler yapılır. Bu tedavilere cevap yoksa spinal enjeksiyonlar veya ablukalar verilebilir. Cerrahi olmayan tedaviler başarısız olursa ve ilerleyen his ve güç kaybı varsa, cerrahi tedavi düşünülmelidir. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon planları hastaya göre düzenlenmeli ve devam ettirilmelidir.