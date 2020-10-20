Standart Davetiye Boyutları Ne Kadar? Cm Ve Mm Üzerinden Yatay Ve Dikey Davetiye Ölçüleri

Evlenecek çiftlerin pek çok telaşı bulunur. Bunlardan birisi de davetiye modeli belirlenmesidir. Farklı şekillerde üretilen davetiye modelleri arasından boyut bakımından da çok farklı davetiyeler bulunmaktadır.

Davetiye Nedir?

Davetiye düğün törenlerinde misafirlerin davet edebileceği bir araç olarak kullanılmaktadır. Bunlar dışında toplantı, seminerler, nişan, düğün ve açılış gibi farklı çeşitlilik de göstermektedir. Bu etkinliklere misafirleri davet etmek amacıyla insanlara duyurma ve çağırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle davetiyeler genellikle ilgi çekici, desenli, şekilli veya fotoğraflı olan bir mektup niteliği taşımaktadır.

Davetiyeler özel tasarlanmış olan davetiye kartlarına basılmaktadır. Bunun dışında seçilmiş olan kartların davetiyenin içeriğine uygun şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Davetiye içerisinde davetin içeriği, kim, kimi, ne zaman ve nereye davet edildiği gibi bilgiler bulunmaktadır.

Standart Davetiye Ne Kadar?

Davetiyelerin renk ve deseni kadar ölçüleri de oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde standart bir davetiye boyutu bulunmamaktadır. Davetiyeler kişilerin isteklerine göre farklı boyutlarda üretilebilir.

Evlilik hazırlıklarında önemli olan davetiye çeşitleri arasında farklı boyutlarda ve desenlerde sayısız model bulmak mümkündür. Bu nedenle standart bir davetiye çeşidi ve boyutu bulunmamaktadır. Fakat davetiyelerde bir genelleme yapmak gerekir ise genellikle 14*20 cm boyutlarındaki davetiyeler tercih edilmektedir.

Cm ve Mm Üzerinden Yatay ve Dikey Davetiye Ölçüleri

davetiye boyutları kendi içerisinde farklı şekillerde çeşitlilik gösterirken davetiye basımını gerçekleştiren matbaa firmalarına göre de farklılık göstermektedir. Genel olarak yatay ve dikey bir şekilde davetiye boyutları şunlardır:

- Dikey dikdörtgen davetiye boyutları 15 cm * 22 cm şeklinde olmaktadır.

- Yatay dikdörtgen davetiye boyutları 12 cm * 17 cm şeklinde olmaktadır.

- Kare davetiye boyutları 17 cm * 17 cm şeklinde olmaktadır.

- Yuvarlak kenarlı olan yatay ve dikey dikdörtgen davetiye boyutları 15 cm * 22 cm şeklinde olmaktadır.

Davetiyeler dışında davetiye zarf boyutları da oldukça önemlidir. Davetiye zarf modellerinin boyutları ise şunlardır:

- Dikdörtgen büyük davetiye zarf boyutları 16 cm * 23 cm olmaktadır.

- Dikdörtgen küçük davetiye zarf boyutları 13 cm * 18 cm olmaktadır.

- Kare şeklinde davetiyelerin zarf boyutları 18 cm * 18 cm olmaktadır.

- Dikdörtgen şeklinde en çok tercih edilen zarf boyutları ise 14 cm * 20 cm olmaktadır.