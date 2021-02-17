Stent Nedir, Ne Zaman Takılır? Kalp Stenti Nasıl Takılır?

Stent, tıpta bir hastalığa bağlı olarak gelişen lokalize akış daralmasını önlemek için cerrahi operasyonlara yardımcı olması amacı ile takılan bir tüptür. Genellikle stentler, kalbe oksijen bakımından zengin kan sağlamaya yardımcı olan koroner arterlerin tedavisinde uygulanır.

Kalp Stenti Nasıl Takılır?

Stent, damarın açık kalmasını sağlayan tel örgü şeklindeki genişletilebilen bir borudur. Stent, genellikle damar tıkanıklığı durumunda kan akışını düzenlemek için damarın içine yerleştirilir. Daralmış damara stent koyabilmek için kılavuz tel üzerinden ilerletilen bir balon tel kullanılır. Daralmış olan bölgede balon şişirilir ve stent damar duvarına bu sayede tutunur.Sonra ise, balon söndürülerek çıkarılır. Eriyebilen stentler hariç diğer stentler, yerleştirildikleri bölgelerde sürekli olarak kalır.

Stentin En Yaygın Kullanım Alanları

Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık tespit edilmesi sonucunda genellikle stent takılır. Bu uygulama sayesinde damarların açık kalması ve kan akışının azalmaması sağlanır. Stentler, aynı zamanda şişkinlik ya da anevrizma tedavisi için de kullanılabilir. Stentler, aynı zamanda boyundaki arterlerde inmeyi önlemek ve tedavi etmek bazen de akciğerlerdeki daralmış olan solunum yollarını tedavi etmek için kullanılır.

Stentin en yaygın kullanım alanı, plak tıkanıklığı olan bir damarı açmaktır. Plak, kolesterol, yağ ve kanda bulunan diğer maddelerin birikimi ile meydana gelir. Plak kan dolaşımlarına toplandığı zaman arterlerin duvarlarına yapışır.

Zaman içinde bu birikim damarları daraltarak vücuda ulaşacak taze kan miktarını önemli ölçüde sınırlar. Arterlerde plak birikimi, en önemli kalp hastalıklarının asıl sebebidir. Kalp damarları tıkanan kişilerde son zamanlarda göğüs ağrısı gibi şikayetler baş göstermeye başlar. Hastalığı olan kişiler kısa zaman içinde tedavi edilmezse, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıklarla karşılaşmak zorunda kalabilir.

Eriyebilen Stentlerin Avantajları Nelerdir?

Koroner damarlar, kısa bir süre stente ihtiyaç duyar. Bu nedenle görevini tamamladıkları zaman damarda kalmalarının herhangi bir anlamı kalmaz.

Normla yapılacak ileriki aşamalardaki tedavilere engel olmaz. Bazen stentli bölgeye yeniden stent takmak ve bypass operasyonlarında zorluklar azalır.

Kan sulandırıcı ilaç kullanım süresi azalır.

Yaşam kalitesini arttırır.

Metal stent kullanılan bölgede tomografi ile inceleme yapılması mümkün değildir.