Strese karşı durmak sizin elinizde

Meditasyon deyince aklınıza çok şey gelebilir. Basitçe zihni dinginleştirmek diyebiliriz. Uzak Doğu kültürlerinden günümüze gelen meditasyon, çok uzun zamandır özellikle pek çok farklı kültürde kabul görüyor. Modern tıbbın da salık verdiği meditasyon tam da bu zamanlarda için içsel denge sağlamak için kullanılabilir.



Bir süreden beri sosyal mesafeyi koruyarak yaşıyoruz bir süre daha böyle yaşayacağımız konusunda herkes hemfikir. Bu zamanda içe dönen toplumlar ve insanlar kendilerini yeniden keşfetmek için müthiş bir olanağa sahip.



Bilindiği üzere son yıllarda meditasyon ve yoga gibi beden egzersizlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Ayrıca araştırmalara göre stres ve buna bağlı oluşan depresyon da yine meditasyon ile hafifletilebiliyor.



İşte bu tüm sağaltıcı etkileri göz önüne alındığında meditasyon yapmak önem taşıyor. En azından daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız şu günleri bir fırsat bilip meditasyonu deneyebilirsiniz.





Peki, size minik bir deneme için alıştırma önermeme ne dersiniz?

Düşünceleriniz sizi rahat bırakmıyor ve düşünmekten yorgun düşmüş olabilirsiniz. Böyle bir anda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortamda rahatça oturun. Cep telefonunuzu sessize alarak sizi meşgul etmeyecek bir yerde omurga dik biçimde bağdaş kurun, sandalyede de oturabilirsiniz ya da bu sizin için daha iyiyse sırt üstü uzanın. Gözlerinizi kapatıp sadece yavaş ve uzun nefesler alıp verin.

Nefesi alırken karnınızın oksijenle dolmasına izin verin sonra da aldığınız nefesi ağzınızdan verin. Bunu yaparken yavaş olmaya özen gösterin. Bedeniniz biraz rahatladıktan sonra nefesi burundan alıp burundan vermeye devam edin. Aslında kendinizi rahat bıraktığınızda nefes size nasıl olacağını gösterecektir. Nefesinizi takip edin aklınıza gelen düşüncelerin gelip gitmesine izin verin sadece nefesinize yoğunlaşın. Hazır hissettiğinizde ofiste yazıcıda belge tarar gibi tüm duyularınızı kullanarak ayak parmak uçlarınızdan başlayarak başınızdan başlayarak bedeninizi yavaşça aşağıdan yukarıya doğru tarayın.

Tarama esnasında bedeninizde ağrıyan bölgeler fark ederseniz nefesinizin o bölgeye gittiğini hayal edin. Vücudunuzdaki varsa rahatsızlıkları tespit edin ve her nefesinizi sırayla bu bölgeye gönderdiğinizi hayal edin. Bir süre sonra rahatlayacaksınız. Dilediğiniz kadar yapın. Bitirmek istediğinizde ani ve hızlı hareketler yapmadan yavaşça kalkın ve bir bardak su için. Çıkarken yavaş olmaya özen gösterin. Hızla kalkıp hayata kaldığınız yerden devam etmek yerine yavaşça devam etmeye özen gösterin.

Şu anda duygularımız daha yoğun.

Özellikle hastalık ve korku duyguları hepimizi yoruyor. İşte meditasyon uygulamaları sizi yavaşlatıp bu duyguları dinginleştirmenize yardımcı olacaktır. Meditasyon esnasında farklı duygular hissedebilirsiniz her defasında çok mutlu olmaya odaklanmayın. Nasıl hissettiğiniz konusunda aklınızı ve bedeninizi rahat bırakın. Günde ilk etapta 10 dakika bir meditasyon yapmanız ideal olacaktır. Ama ilk başladığınızda bu süre size uzun geliyorsa 3 dakika da yapabilirsiniz. Alacağınız sonuç size devam etmeniz konusunda gerekli hissi verecektir emin olun. Yapmak istemiyorsanız da kendinizi zorlamayın başka bir zaman diliminde tekrar deneyip hislerinize bakın. Meditasyon mücadele edilecek bir eylem değildir ve yanlış ya da doğru diye bir şey yoktur.

Başlangıçta düzenli olarak meditasyon yapmanız ve bunu rutine dönüştürmeniz size yardımcı olacaktır. Evinizin çok kullanmadığınız bir yerini seçmeniz ve mümkünse günün aynı saatinde yaparak düzenli bir rutin hale getirmeniz alışmanızı kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda ve yerde yapmanız meditasyonunuzu daha konforlu hale getirebilir. Ve her seansta süreyi biraz daha uzatabilirsiniz.

Meditasyonu tek başınıza yapabileceğiniz gibi online olarak gruplarla da yapabilirsiniz. Bu konuda pek çok kurum ya da kişi online meditasyon seansları yapıyor. Ayrıca telefonunuzdan da uygulama indirip meditasyon yapmanız mümkün.

Budist meditasyonlarında zihne ve bedene sevgi göndermek gelenektir. Başlangıçta bir niyette bulunmak her zaman işe yarar. Meditasyonların çok farklı teknikleri mevcut bunları araştırarak bulabilir ve size en uygun olanını deneyimleyebilirsiniz. Yine meditasyon eğitimi almak isterseniz de pek çok seçenek var.

Hayatınıza, bedeninize, kalbinize ve zihninize dair pek çok şeyi meditasyon ile bulmanız olası.

Gerçek şifacı sessiz bir zihindir.

Denemeye değer!