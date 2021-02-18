Su Gibi Burun Akıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Burnun Şeffaf Su Gibi Akması Normal Mi?

Burun akıntılarının nedenleri arasında nezle, alerji ve virüsler yüzünden olabilmektedir.



Su Gibi Burun Akıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer?



Burun akıntılarının nedenleri arasında sinüzit gelebilmektedir. Sinüzitin artması ile sinüsler bazı durumlarda birden boşalabilmektedir. Sinüzitin birden boşalması ani ve aşırı derece görülmektedir. Sinüzit birden boşalması kötü bir şey değildir. Fakat bu sorunla karşılaşmamak için sinüzit temizleme kitleri ile sinüzitini temizleyebilirsiniz.



Kişinin alerjilerinin olmasından dolayı da burun akıntısı görülmektedir. Alerjinize yönelik ilaçlar kullanılarak veya doktorunuza başvurarak ilaç kullanma yöntemi ile burun akıntısından basitçe kurtulabilirsiniz.



Burun akıntısı nedenleri arasında yeni kullanılmaya başlanan deterjanlar veya yeni kullanılan kıyafetler burun akıntısı oluşmasına neden olabilir. Bu durumdan kurtulmak için öncelikle alerji testi yaptırmalı ve vücudunuzu etkileyen maddelerden uzak durmalısınız.



Sürekli görülen burun akıntısının nedenleri arasında alerjik rinit gelmektedir. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinmektedir. Buruna kaçan yabancı maddelerin vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı oluşmaktadır. Belirli ilaçlar veya doğal tedaviler ile burun akıntısını hafifletebilirsiniz. İlaçları kullanmak için doktorunuza başvurmalısınız.



Kuru hava da su gibi akan burun akıntısına neden olmaktadır. Bunun için yapabileceğiniz pek bir şey olmasa da bulunduğunuz havayı nemli tutmaya çalışmalı ve dışarıda yüzünüzü kapatarak gezmeniz işe yarayacaktır.



Burun polipleri burun içinde bulunan poliplerin büyümesi ile meydana gelmektedir. Bu büyüme farklı sorunlara neden olabilmektedir bunlardan bir tanesi de burun akıntısıdır. Doktorunuza başvurarak polip tedavinizi olarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.



Burnun Şeffaf Su Gibi Akması Normal mi?



Burnun şeffaf akması çok büyük sorunlara işaret etmemektedir. Alerjik nedenlerden olayı su gibi burun akıntısı görülebilmektedir. Aşırı ve su gibi akan burun akıntısı da nezle olmanıza işaretlerden biri olabilir. Burun akıntısının şeffaf ve fazla görülmesi alerjiye yöneliktir fakat burun akıntısında renkli görülmesi virüse bağlı olduğuna işaret etmektedir.



Burun akıntısına iyi gelecek şeyler başında doktora başvurmanız gerekmektedir doktorunuzun vereceği tavsiyeler her zaman daha fazla işe yarayacaktır. Daha sonrasında burnunuzu düzenli olarak tuzlu veya limon sulu ılık su ile temizlemeniz işe yarayacaktır. Tabi ki de bu uygulamaları öncelikle doktorunuza sormalısınız.