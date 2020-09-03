Sudenaz İsminin Anlamı Nedir? Sudenaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kız bebek isimleri ve erkek bebek isimleri sıklıkla internet ortamında aranmaktadır. Aranılan bu isimlerin anlamlarına ve kişilerin beğenilerine göre bebeklerine isim olarak verilmektedir. Türkiye’de yıllar boyu en sık kız bebeklere verilen isimler ile erkek bebeklere sıklıkla verilen isimler son yıllarda farklılaşmıştır. Son yıllarda aileler bebeklerine aile büyüklerinin isimleri yerine yeni ve daha farklı isimler vermektedirler. Sudenaz ismi kız bebeklere verilen isimlerden biridir. Son yıllarda Sudenaz ismi sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Sudenaz sevilen bir isim haline gelmiştir.



Sudenaz Ne Demek?



Sudenaz ismi Farsça kökenli olan bir isimdir. Kız bebek isimlerinden biri olan Sudenaz iki farklı anlamı olan bir isimdir. Sudenaz isminin ilk anlamı “sürmeli, boyalı” olarak bilinmektedir. Sudenaz isminin ikinci anlamı ise “nazlı olan” anlamına gelmektedir. Sudenaz ismi bir kız ismi olarak süslenen, sürmelenen, boyalanan güzel hanım anlamına da gelmektedir. Nazlı olan, nazlanan kadın anlamına da gelen bu isim oldukça güzel anlama sahip isimlerdendir. Arapça ve Farsça dillerinden Türkçe ’ye geçmiş olan bir isimdir. Sudenaz ismi kulağa da hoş gelen söylenişi ve güzel anlamıyla birlikte oldukça popüler olmuş olan isimlerden biridir. Türkiye genelinde Sudenaz isimli 30 binden daha fazla kişi olduğu bilinmektedir.



Sudenaz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



İsimlerin Kuran’da geçmesi birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biridir. Sudenaz isminin Kuran’da geçip geçmediği de en merak edilenler arasında yer almaktadır. Sudenaz ismi Kuran’da geçen isimlerden biri değildir.