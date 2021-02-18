Sürekli Baş Ağrısı Ve Halsizlik Neden Olur? Geçmeyen Baş Ağrısı Ve Yorgunluk Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Sürekli baş ağrısına genellikle gerilim tipi baş ağrısı denir. Kötü duruş nedeniyle, diğer şeylerin yanı sıra, gerilim tipi baş ağrıları yaşayabilirsiniz.

Sürekli Baş Ağrısı ve Halsizlik Neden Olur?

Baş ağrısı son derece yaygındır. Çoğu insan hayatının bir noktasında baş ağrısı yaşar. Bu ağrılar genellikle kendiliğinden (bir süre sonra) veya hafif ağrı kesiciler yardımı ile geçer. Baş ağrıları genellikle hafif ve geçicidir, ancak bazı kişilerde rahatlama için doktora görünecek kadar şiddetli ağrı vardır.

Çocuklar ayrıca, bazıları 10 yaşına gelmeden çok önce baş ağrısı yaşayabilir.

Araştırmalar, ergenlikten önce baş ağrılarının erkeklerde daha yaygın olduğunu, ancak bu eğilimin ergenlikten sonra tersine döndüğünü gösteriyor. Yetişkin kadınlar erkeklerden daha fazla baş ağrısı yaşarlar ve baş ağrıları genellikle adet döngüsü ile ilgilidir. Kadınlar ve erkekler yaşlandıkça genellikle daha az baş ağrısı çeker ve ağrı daha az şiddetlidir.

Uyandıktan sonra yorgunluğun nedenleri birden çok olabilir. Bu hafife alınacak bir fenomen değildir çünkü bu yorgunluk psikolojik veya fiziksel bir soruna bağlanabilir. Baş ağrısı da bunu tetikler.

Geçmeyen Baş Ağrısı ve Yorgunluk Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Baş ağrıları birçok şekilde olabilir; gerilim tipi baş ağrısı, migren, sinüs baş ağrısı ve küme tipi baş ağrısı gibi. Nadir durumlarda, baş ağrıları, acil tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir rahatsızlığa işaret edebilir.

Genellikle hastanın öyküsü ve ayrıntılı bir fizik muayene, baş ağrısının türünü teşhis etmeye yardımcı olacaktır. Gerilim tipi baş ağrıları, boyun gerginliği, stres ve anksiyete gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığından, tedavi, stresli durumu mümkün olduğunca ortadan kaldırmayı gerektirir.

Yorgunluk ve baş ağrısı aynı anda görülürse demir eksikliğinin belirtisi olabilir.

Geçmeyen Baş Ağrısı ve Yorgunluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın sebebine göre tedavisi yapılır. İlk tedavi elbette dinlenmek ve daha iyi uykuyu teşvik eden belirli davranışların benimsenmesi, örneğin saat 16: 00'dan sonra çay veya kahve tüketimini durdurmak veya gece geç saatlerde ekran kullanmak olacaktır. Tedavi daha sonra her bir patolojiye uyarlanacaktır. Örneğin uyku apnesi durumunda cihaz kullanmak veya tiroid bozukluğu durumunda ilaç almak gerekli olacaktır.

Huzursuz uyku da bir depresyon belirtisidir. Sürekli yorgunluk, uykusuzluk, motivasyon kaybı izlenmesi gereken sinyallerdir. Bunu doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.