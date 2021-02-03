Süt Alerjisi Nedir, Tedavi Edilmezse Ne Olur? Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?

Çocuklarda ortaya çıkan ilk alerji olan süt alerjisi, inek sütündeki ve birkaç bebek mamasında bulunan proteinleri tanımayan bağışıklık sisteminin anormal bir reaksiyonudur.

Süt Alerjisi Nedir?

Çocuğun bağışıklık sistemi daha sonra bu proteinleri savaşılacak düşman olarak görür. Ancak süt alerjisi ile laktoza tahammülsüzlük karıştırılmamalıdır. Alerjiden farklı olarak, tahammülsüzlük bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu değil, sütteki doğal şeker olan laktozu düzgün bir şekilde sindirememektir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda çok nadirdir. Süt alerjisi ise genellikle yaşamın ilk aylarında ortaya çıkar.

Bebeklerin yaklaşık% 4'ünü etkiler. Çoğu durumda (% 75 ila% 80), bu alerji yaklaşık 3 veya 4 yaşında kaybolur. Her çocuk benzersiz olduğundan, bazen biraz daha uzun sürebilir veya daha nadiren kalıcı olabilir. Bebeğinizin semptomları esas olarak sindirimle ilgiliyse, bebeklik döneminde iyileşme şansı yüksektir. Öte yandan süt dışında başka besinlere de alerjisi varsa, hayatı boyunca süte karşı alerjisini sürdürme riski biraz daha artar. Aslında alerjisi olan bebeklerin% 1'den daha azının olduğu söyleniyor.

Süt Alerjisi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Süt alerjisi, sütteki proteinlere verilen bir reaksiyondur. Vücudunuzun bağışıklık sistemi sütteki proteinlere tepki verir ve çeşitli semptomları tetikler. Laktoz intoleransı, vücudunuzun sütteki doğal şekere (laktoz denir) verdiği tepkiyi tanımlar. Bu bir alerji değildir ve bağışıklık sisteminiz dahil değildir. Tedavi edilmezse zehirlenmeye kadar gidebilir.

Süt alerjisinin belirtileri, süt içtikten veya süt içeren bir yiyeceği yedikten hemen veya birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Mide krampları, şişkinlik (gaz), ishal, kusma, bulantı, deri döküntüsü, kurdeşen, egzama, kızarıklık ve kaşıntı belirtiler arasındadır.

Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?

Bir fincan süt kadar kalsiyum ve D vitamini içerir. Yeterli D vitamini alımı için her gün en az iki bardak zenginleştirilmiş soya içeceği içebilirsiniz. Kuvvetlendirilmiş portakal suyu için. Bir fincan süt kadar kalsiyum içerir ve bazı markalar ayrıca D vitamini içerir.

İnek sütü proteini alerjisinin tedavisi, süt, süt ürünleri, peynirler, tereyağı gibi tüm süt ürünlerini diyetten hariç tutan bir diyete dayanır. Bebek, yalnızca annesi tarafından anne sütüyle beslenirken, yani inek sütü katkısı olmadan inek sütü proteinlerine karşı alerji semptomları göstermişse, anneye takip etmesi önerilir.

Bazı aşılar ve ilaçlar eser miktarda süt türevleri içerdiğinden, çocuğunuzun süt alerjisini her zaman doktoruna ve eczacısına bildirin. Bu alerji sürerken çocuğunuz süt veya onu içeren yiyecekleri yememelidir.