Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Süt Alerjisi Nedir, Tedavi Edilmezse Ne Olur? Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?
03.02.2021 - 15:42 |

Süt Alerjisi Nedir, Tedavi Edilmezse Ne Olur? Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?

Süt alerjisi nedir, tedavi edilmezse ne olur? Süt alerjisi olanlar ne yememeli? Süt alerjisinin temel sebepleri arasında neler vardır? Süt alerjisinin net bir çözümü var mıdır, süt alerjisi öldürür mü? Siz de süt alerjisinin detaylarını derledik.

Süt Alerjisi Nedir, Tedavi Edilmezse Ne Olur? Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?
ABONE OL

Çocuklarda ortaya çıkan ilk alerji olan süt alerjisi, inek sütündeki ve birkaç bebek mamasında bulunan proteinleri tanımayan bağışıklık sisteminin anormal bir reaksiyonudur.

Süt Alerjisi Nedir?

Çocuğun bağışıklık sistemi daha sonra bu proteinleri savaşılacak düşman olarak görür. Ancak süt alerjisi ile laktoza tahammülsüzlük karıştırılmamalıdır. Alerjiden farklı olarak, tahammülsüzlük bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu değil, sütteki doğal şeker olan laktozu düzgün bir şekilde sindirememektir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda çok nadirdir. Süt alerjisi ise genellikle yaşamın ilk aylarında ortaya çıkar.

Bebeklerin yaklaşık% 4'ünü etkiler. Çoğu durumda (% 75 ila% 80), bu alerji yaklaşık 3 veya 4 yaşında kaybolur. Her çocuk benzersiz olduğundan, bazen biraz daha uzun sürebilir veya daha nadiren kalıcı olabilir. Bebeğinizin semptomları esas olarak sindirimle ilgiliyse, bebeklik döneminde iyileşme şansı yüksektir. Öte yandan süt dışında başka besinlere de alerjisi varsa, hayatı boyunca süte karşı alerjisini sürdürme riski biraz daha artar. Aslında alerjisi olan bebeklerin% 1'den daha azının olduğu söyleniyor.

Süt Alerjisi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Süt alerjisi, sütteki proteinlere verilen bir reaksiyondur. Vücudunuzun bağışıklık sistemi sütteki proteinlere tepki verir ve çeşitli semptomları tetikler. Laktoz intoleransı, vücudunuzun sütteki doğal şekere (laktoz denir) verdiği tepkiyi tanımlar. Bu bir alerji değildir ve bağışıklık sisteminiz dahil değildir. Tedavi edilmezse zehirlenmeye kadar gidebilir.

Süt alerjisinin belirtileri, süt içtikten veya süt içeren bir yiyeceği yedikten hemen veya birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Mide krampları, şişkinlik (gaz), ishal, kusma, bulantı, deri döküntüsü, kurdeşen, egzama, kızarıklık ve kaşıntı belirtiler arasındadır.

Süt Alerjisi Olanlar Ne Yememeli?

Bir fincan süt kadar kalsiyum ve D vitamini içerir. Yeterli D vitamini alımı için her gün en az iki bardak zenginleştirilmiş soya içeceği içebilirsiniz. Kuvvetlendirilmiş portakal suyu için. Bir fincan süt kadar kalsiyum içerir ve bazı markalar ayrıca D vitamini içerir.

İnek sütü proteini alerjisinin tedavisi, süt, süt ürünleri, peynirler, tereyağı gibi tüm süt ürünlerini diyetten hariç tutan bir diyete dayanır. Bebek, yalnızca annesi tarafından anne sütüyle beslenirken, yani inek sütü katkısı olmadan inek sütü proteinlerine karşı alerji semptomları göstermişse, anneye takip etmesi önerilir.

Bazı aşılar ve ilaçlar eser miktarda süt türevleri içerdiğinden, çocuğunuzun süt alerjisini her zaman doktoruna ve eczacısına bildirin. Bu alerji sürerken çocuğunuz süt veya onu içeren yiyecekleri yememelidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. İsrafa kaçabilirsiniz. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşüneceğiniz zamanlar var. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir.  Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Yenilenme içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşÇıtır katlar leziz tatlar
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaSabah insanı mısın, akşam insanı mı?
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralAktif giyimin yükselişi: Kovid-19 salgını modaya nasıl yansıdı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHayatınızdaki blokajları çözün
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca2021'in en sert dönemleri! Burcunuz nasıl etkiler alacak?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat ElmalıDiz ağrısı için PRP veya kök hücre tedavisi mucize mi?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirAç kalarak zayıflamak mümkün mü?
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkErkek estetikleri
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuygu ve düşünce kontrolü
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tssb Tipleri Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tssb Tipleri Nelerdir?

Umke Nedir, Ne İşe Yarar? Umke'nin Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Umke Nedir, Ne İşe Yarar? Umke'nin Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Sistoskopi Nedir, Kimlereye Yapılır? Sistoskopi Nasıl Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Sistoskopi Nedir, Kimlereye Yapılır? Sistoskopi Nasıl Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Guatr Ameliyatı Nedir, Kimlere Yapılır? Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Guatr Ameliyatı Nedir, Kimlere Yapılır? Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet