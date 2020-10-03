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03.10.2020 - 22:53 |

Süt Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

İnsan vücudu için besleyici değeri çok yüksek olan süt kişilerin çocukluk yıllarından beri sürekli kullandıkları besindir. Günlük yaşantımızda sürekli kullandığımız sütün faydaları ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki süt besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere sütün besin değeri ve faydaları hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Süt Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Süt kemiklerin yapı taşı olan ve mutlaka tüketilmesi gereken bir besin kaynağıdır. Özellikle hamilelerin ve çocukların sık olarak tükettiği süt kalsiyum açısından önemli besinlerden birisi olmaktadır.

Süt Besin Değeri Nedir?

Sağlıklı bir bireyin günde yarım veya 1 litre süt tüketmesi gerekmektedir. Fakat hipertansiyon, kalp, şişmanlık gibi bazı sağlık problemleri olan kişilerin süt miktarlarında bazı kısıtlamalar yapmaları gerekebilir. 100 gram sütün içeriğinde bulunan besin değerleri ise şunlardır:

- Karbonhidrat : 4.7 g
- Protein : 3.3 g
- Yağ : 3.3 g
- A Vitamini : 126.0
- C Vitamini : 1.0 mg
- Potasyum : 152.0 mg
- Kalsiyum : 119.0 mg
- Demir : 0.1 mg

Süt Kaç Kalori İçerir?

Sür besin değeri oldukça yüksek bir besin kaynağıdır. Fakat yağ oranı kilo kontrolü süresince dikkat edilmelidir. Zayıflamak isteyenler veya kolesterolü yüksek olanların yarım yağlı veya light süt içmeleri tavsiye edilmektedir. Tam yağlı sütün kalorisi ve bardak ölçüleri şu şekildedir:

- 1 su bardağı süt 128 kaloridir
- Yarım su bardağı süt 64 kaloridir.
- 1 çay bardağı süt ise 64 kalori olmaktadır.

Sütün İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Sütün içerisinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Bu vitamin insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Sütün içerisinde bulunan vitaminlerin sağlığa faydaları ise şunlardır:

- A vitamini görme yeteneğini korumada faydalıdır.
- B vitamini hafızayı güçlendirerek sinir hücrelerini korur.
- C Vitamini mide ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
- D vitamini kemik kırılmalarına karşı direnç sağlar.
- E vitamini hücrelere zarar verecek olan maddelere karşı savaşır. Alzheimer hastalığına karşı korur.
- K vitamini ise kemikleri korur ve kanın pıhtılaşmasını sağlar.

 

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