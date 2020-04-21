T3 - T4 Tiroid Nedir? T3 - T4 Tiroid Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Aşırı kilo kaybı, uyku sorunları, kalp çarpıntıları, aşırı zayıflık, ellerde titreme gibi gözlemlenebilen belirtilerin nedenlerinin araştırılmasında T3 ve T4 tiroid fonksiyonları testleri kullanılır. Yapılacak olan bu testler, tiroid hormonlarının değerlerinin ölçülmesi işlemleridir.



T3 - T4 Tiroid Nedir?



Tiroid, yaklaşık beş santimetre uzunluğunda yirmi gram ağırlığında, boyun bölgesinin ön ve yanlarını sarmış halde bulunan, kelebeğin yapısını andıran çift kanatlı olarak bulunan iç salgı bezleridir. Tiroid, endokrin sistemin bir parçasıdır. Endokrin sistem içerisinde bulunan bezlerin görevleri hormonları üretmektir. Üretilen hormonları depo eder ve kan dolaşım sistemine katılmasını sağlar. Hormonlar vücut içerisine yayılırlar ve vücut hücrelerinin aktivitelerine yön verirler. Tiroid bezi, temelde iki tip hormonun üretimiyle görevlidir. Bu hormonlar; T3 (Triiodotironin), T4 (Tiroksin)'dir.



Tiroid Hormonlarının Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri



Tiroid bezi bu hormonları gerektiğinden az üretiyor ise kilo alma, depresyon ve enerji eksikliği gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu duruma ise hipotiroidi denmektedir.



Tiroid bezi bu hormonları gerektiğinden fazla üretiyor ise kilo verme, titremeler, yüksek anksiyete seviyesi ve çok iyi hissetme duyguları yaşayabilirsiniz. Buna da hipertiroidi denmektedir.



Tiroid hormonu, beyin gelişimlerini ,metabolizmayı, kalp ve sinir sistemlerinin fonksiyonlarını, solunum sistemini, cilt kuruluğunu, vücut ısı düzeylerini, ağırlığı, menstruasyon döngüsünü ve kolesterol seviyelerini etkilemektedir. Beyin bulunan hipofiz bezleri tarafından tiroid uyarıcı hormonlar (TSH) üretilir. Bu hormon tiroid hormonunun üretimini düzenlemektedir. Kanda tiroid hormon seviyesi düşük ise beyin hipofiz bezleri daha fazla TSH salgılar, tiroid hormon seviyesi yüksek olduğu zaman ise TSH üretimini düşürmekte görevlidir.



T3 Testi Normal Değeri Nedir?



- Yetişkinlerde bu değer; 0.80 ile 2.00 ng/mL arasındadır.

- 12 ile 23 yaş arasında; 0.82 ile 2.13 ng/mL arasındadır.

- 1 ile 14 yaş arasında; 1.05 ile 2.05 ng/mL arasındadır.

- Serbest olarak bulunan T3: 2.60 ile 4.80 pg/mL arasındadır.



T4 Testi Normal Değerleri Nedir?

- Yetişkinlerde bu değer; 4 ile 11.5 mcg/dL arasındadır.

- Çocuklarda bu değer; 4 ile 13.3 mcg/dL arasındadır.

- Yeni doğan bebeklerde; 8 ile 22.6 mcg/dL arasındadır.

- Serbest olarak bulunan T4: 7 ile 2.0 ng/dL arasındadır.