Tafta Kumaş Nedir? Tafta Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Tafta kumaş, dokuması çok basit olan bir üründür. Buna karşın tafta kumaş genellikle; gelinlik, abiye ve astar gibi ağır parçaların üretiminde kullanılmaktadır.



Tafta Kumaş Nedir?



Tafta kumaş, her yüzü aynı bez armür üstüne dokunan perdahlı bir kumaş türüdür. Kumaş, oldukça gergin iplik diziler üzerinde simetrik bir görüntü oluşturmaktadır. Kumaşın yapım aşamasında atkı ve çözgü için farklı renkler kullanılırsa, taftadan üretilen ürün ışığa göre renk değiştirme özelliği kazanmaktır. Görüntü açısından oldukça şık duran tafta kumaş, genellikle kadın giyim ürünlerinde kullanılmaktadır.



Tafta Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Tafta kumaş, kendi kategorisinde çok sayıda çeşide ayrılmaktadır. Doğal kumaşlar arasında sayılan tafta, nefes alabilme özelliğindedir. Bu sebeple de kişinin terleme probleminin önüne geçmektedir. Tafta, sağlamlığının yanı sıra oldukça hafif bir yapıya sahiptir. Bu sebeple de tafta kumaştan üretilen ürünlerin kullanımı sırasında rahatsızlık hissedilmemektedir.



Tafta kumaş, genellikle dalgalı bir yapıda bulunmaktadır. Bu sebeple de fiziki kusurları örtme açısından oldukça başarılı bir performans sergilemektedir. Bunun yanı sıra tafta kumaş sade ve doğal bir yapıda olduğu için kilo problemi olanları da daha zayıf gösterebilmektedir.