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10.02.2021 - 18:56 |

Takma Diş Nasıl, Ne Kadar Zamanda Yapılır? Takma Diş Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde diş sağlığı çok önem taşımaktadır. Diş sağlığının korunması için dişlerin düzenli olarak fırçalanmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca dişler zedelendiği takdirde takma diş kullanılabilir. Takma diş nasıl, ne kadar zamanda yapılır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Takma Diş Nasıl, Ne Kadar Zamanda Yapılır? Takma Diş Çeşitleri Nelerdir?
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Takma diş yapılırken çok dikkat edilmelidir. Özellikle de geçici protez yapılması için kişinin çene ölçümlerinin doğru bir şekilde alınması önemlidir. Takma dişler renk ve şekil açısından orijinal dişlere benzer olmalıdır.

Takma Diş Nasıl, Ne Kadar Zamanda Yapılır?

Dişlerin sağlığı oldukça önem taşımaktadır. Hastaların doğal dişlerinin mümkün olduğu kadar korunması gerekir. Bu dişlerin geri dönülemez derecede bozulmasının ardından takma diş kullanımı olabilir. Diş hekiminin önerisi ile uygun takma diş hazırlanır. Diş hekimi tarafından takma diş oluşturulurken çok dikkat edilmesi gerekir. Kişinin çene ölçümleri alınarak mevcut doğal dişleri, dudakları ve yüz şekli de korunur. Diş hekimleri takma diş yaparken alt ve üst çene ölçüleri de doğru bir şekilde alınmalıdır. Özellikle ağız, çene ve yüz ölçümleri alındığında doğru prosedür uygulanmalıdır. Özellikle takma diş yapımı kişiden kişiye fark edebilir. Genel bir ortalama olarak takma dişler 5 seansta hazırlanır. Bu 5 seans için ortalama 2 hafta süre verilir.

Takma Diş Çeşitleri Nelerdir?

Diş hekimleri tarafından en çok yaptırılan sabit protez diş oluyor. Özellikle takma diş çiğneme konforunu arttırırken estetik görünümü de kazandırır. Uzun yıllardan beri sabit takma diş rahatlıkla uygulanıyor. En fazla tercih edilen sabit takma diş çok fazla kullanılıyor. Günümüzde özellikle çocuklar için hareketli takma diş de kullanılabiliyor. Hareketli protez diş günümüzde tama damak diş olarak da biliniyor. Bu diş çeşidi ise çok fazla tercih edilmiyor. Uyumu bozulan takma damak diş sosyal yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra bu takma diş yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kancalı protez diş modeli ağızda bir miktar diş bulunduğunda uygulanıyor. Çıt çıt protez dişler genel olarak mevcut diş ve damaktan destek alır.

Takma Diş Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

- Takma diş takıldığı ilk günden itibaren yaklaşık bir hafta boyunca küçük lokmalar alarak yumuşak gıdalar ile beslenilmesi gerekir.
- Takma diş alışma süresi ve ilerleyen dönemlerde protezin acıtan yerleri var ise dikkat edilmelidir. Bu acılı durum devam ederse mutlaka uzman hekime danışmak gerekir. Bu durumda protezin rahatsız eden uzun kenarları da kısaltılır.
- Takma diş kullanımını doğru bir şekilde yapabilmek için konuşma ve ses çıkarma egzersizleri yapılmalıdır.

Takma Diş Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

- Takma diş temizliği yapılırken dikkatli olunmalıdır. Özellikle her yemekten sonra takma diş temizlenmelidir. Böylelikle diş protezi uzun yıllar kullanılabilir.
- Takma dişlerdeki artıklar temizlendikten sonra protez fırçasının üzerine temizleyici dökülerek fırçalanmalı ve iyice durulanmalıdır.
- Takma dişler geceleri çıkarılmalıdır.

 

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