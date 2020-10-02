Taksi Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Taksi Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Şehrin her bir noktasına kolay ve hızlı bir ulaşım imkanı sunan taksilerde kullanılan taksimetrelerde hesaplamalarda km başına ücret belirlenir.



En Basit Yöntem ile Taksi Ücreti Nasıl Hesaplanır?



Ülkemizin en yaygın kullanılan taşıma araçları arasında taksiler yer alır. Taksiler, toplu taşıma araçlarına göre daha hızlı ve güvenli bir taşıma imkanı sunar. Taksilerde kullanılan taksimetrelerde km hesaplama aracı olarak kullanılır. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar km başına 3 lira 10 kuruş ödemektedir.



Taksimetre açılış ücreti 5 TL ve minimum taksi ücreti ise, 23 TL olarak belirlenir. Taksilerde ücret hesaplaması yaparken taksimetre açılış fiyatı üzerine fiyat ve kilometre ücreti de eklenerek hesaplama yapılır. Bu hesaplama aracı km, güzergah ve fiyat bilgisini verir.

Taksimetrelerdeki ilk 10 km için yapılan hesaplama aşağıdaki gibidir:



1 KM : 13 TL

2 KM : 13 TL

3 KM : 14.3 TL

4 KM : 17.4 TL

5 KM : 20.5 TL

6 KM : 23.6 TL

7 KM : 26.7 TL

8 KM : 29.8 TL

9 KM : 32.9 TL

10 KM : 36 TL



Taksi Ücreti Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler



İstanbul’da mesafeye göre taksi ücreti belirlenir. İstanbul içinde taksi ile seyahat etmek isteyen kişilerin hangi taksi türünü kullanacağı hesaplamanın doğru yapılabilmesi açısından çok önemlidir. İnternette bulunan hesaplama araçlarını kullanarak gideceğiniz yere göre ödeyeceğiniz ücreti bulabilirsiniz.



2020 fiyatları üzerinden taksi türü, fiyat ve km bilgisini girerek kolaylıkla hesaplama yapabilirsiniz. Taksi ücretlerinde yapılan düzenlemeler sayesinde insanlar tereddüt etmeden kolaylıkla taksi ücretini hesaplayabilirler. Bu düzenleme sayesinde tüm taksiler standart bir hesaplama aracı kullanmaya başladı. İnsanlar, her bindikleri araçta aynı fiyatı ödeyeceğini bildikleri için rahat ve güvenli bir seyahatin tadını çıkarıyor. Taksilere getirilen bu standartlar, fiyat tarifesinin herkese eşit olarak uygulanmasını sağlıyor.