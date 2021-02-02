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02.02.2021 - 15:14 |

Tam İdrar Tahlili (Tit) Nedir, Nelere Bakılır? İdrar Testi Değerleri Kaç Olmalıdır?

Birçok hastalığın sebebini öğrenmek için doktorlar tarafından sağlık kuruluşlarında idrar tahlili işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlemler yaptırılmadan önce birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşmaktadır. Bu soruların başında Tam idrar tahlili (TİT) nedir, nelere bakılır? İdrar testi değerleri kaç olmalıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Tam İdrar Tahlili (Tit) Nedir, Nelere Bakılır? İdrar Testi Değerleri Kaç Olmalıdır?
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İdrar tahlili sayesinde başta şeker hastalığından cinsel hastalığa kadar birçok hastalığın tanısı saptanmaktadır. Bu hastalıklar saptanırken idrar tahlili metotları farklılık gösterebilmektedir.

Tam İdrar Tahlili (TİT) Nedir, Nelere Bakılır? 

Tam idrar tahlili normalden çok fazla seviyede idrarı sağlık çalışanına verilmesi ile gerçekleşir. İdrar üzerinde yapılan bir dizi işlem sayesinde bireyin hangi hastalığının olduğu bulunmaktadır. Özellikle şeker hastalığının tespitinde idrar tahlili işlemleri oldukça başarılı gerçekleşmektedir. Eğer bir bireyde şeker hastalığına dair bir bulgu saptanırsa idrar tahlili gerçekleşebilir. İdrar tahlili sonucunda eğer bireyin vücudunda küçük miktarda dahi şeker atılıyorsa çok çabuk anlaşılmaktadır.

Ayrıca idrar tahlili sayesinde bireylerin hamile olup olmadığına dairde önemli sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle sağlıklı bir hamilelik sürecinin geçirilmesi için erken tanı son derece önemli olmaktadır. Bireylerin detaylı idrar tahlili sonucunda eğer vücutlarında çok üst düzey östrojen varsa tanılanabilmektedir. Ayrıca bazı kanser türlerinin de erken tanısı bu sayede gerçekleşebilmektedir. Son yıllarda hayata geçen birçok yenileye rağmen hala hastalıkların türlerini bu sayede öğrenilmesi mümkün olabilmektedir.

İdrar Testi Değerleri Kaç Olmalıdır?

Birçok kaynağa göre idrar tahlilleri sonucunda bazı değerler verilmektedir. İlk olarak bireyin yaptırdığı idrar tahliline göre değerler bazı kesin farklılıklara gösterebilmektedir. Bu sonuçların değişim aralığa ve normal değerlerin ne olduğu konusunda şu veriler paylaşılabilmektedir. İlk olarak şeker hastalığının tespiti için yapılan i idrar tahlili sonuçları şöyle olmalıdır. Eğer şeker hastalığı için idrar tahlili yapılıyor ise şeker oranı sıfır olmalıdır.

 Eğer idrar tahlili daha çok hamileliğin saptanması için yapılıyor ise bu sefer değerler tekrar değişecektir. Çünkü normal ve sağlıklı bir bireyin idrarında şeker oranı kesinlikle sıfır olmalıdır. Eğer bireyin idrar tahlili sonucunda şeker oranı sıfır ve bireyin vücudunda bulundan östrojen oranı çok üst ise durum değişememektedir.

Bu durum bireyin kesinlikle her değer aralığında bulunabileceği ve bu durumun da idrar tahlili sayesinde saptanabileceği öğrenilmiştir. Eğer aklınızda bir soru işareti var ise kesinlikle doktorunuz ile iletişime geçmenizde fayda vardır. Ayrıca doktorunuz sizin sağlığınız ve testlerin güvenliği için farklı prosedürler uygulayabilir idrar tahlili konusunda.

 

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