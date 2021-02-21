Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Tam Kan Sayımı İle Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Tam kan sayımı (CBC) sık sık sorulan bir testtir. Olası bir patolojiyi tespit etmek için kan hücrelerini analiz etmekten oluşur.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir?

Tam kan sayımı (Hemogram), kan hücrelerinin sayısını ve özelliklerini belirlemeye yardımcı olan bir kan testidir. İncelenen 3 hücre türü, kırmızı kan hücreleri (RBC'ler), beyaz kan hücreleri (WBC'ler)

ve trombositlerdir.

Kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücreleri ve trombositlerle birlikte kanın bir parçası olduğunu unutmayın. Oksijeni vücudun çeşitli hücrelerine taşımaktan sorumlu protein olan hemoglobin içerirler. Genellikle vücut tarafından iyi tolere edilen demir eksikliği anemisi, uzun süre asemptomatik kalabilir. Öte yandan, hemoglobin seviyesindeki düşüş vurgulanırsa anemiye özgü semptomlar (soluk cilt, yoğun yorgunluk, eforda nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, baş dönmesi, ayağa kalkarken rahatsızlık hissi vb.) verir.

Tam Kan Sayımı ile Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Kırmızı kan hücrelerinin MCV'si bu referans değerlerden yüksekse bu makrositik anemi tipi (makrositik, büyük hücreler anlamına gelir) bir aneminin işaretidir. Kırmızı kan hücrelerinin boyutundaki bu değişikliğin en olası nedeni, B12 vitamini veya B9 vitamini (folik asit olarak da adlandırılır) eksikliğidir.

Aksine, kırmızı kan hücrelerinin MCV'si normal değerlerden düşükse, bu mikrositik anemi (mikrositik, küçük hücreler anlamına gelir) adı verilen bir anemi belirtisidir. Bu hastalığın kökeninde, özellikle bir demir eksikliği ve belirli talasemi türleri bulunur. Çok düşük veya çok yüksek bir ortalama kan hacmini düzeltmek için belirli ilaçlar vardır. Demir, B9 vitamini veya B12 vitamini eksikliğini düzeltmek de mümkündür.

Tam Kan Sayımı Testi Nasıl Okunur?

Kan genellikle koldaki bir damardan alınır. Bölgeye baskı uygulamak ve damarları daha görünür hale getirmek için kol elastik bir bant (turnike) ile sarılır. Damarların daha fazla çıkması için elinizi (yumruğunuzu) kapatmanız istenebilir. Cilt temizlenir ve dezenfekte edilir.

Tam kan sayımı (FSC), tıbbi bir laboratuvarda en yaygın testlerden biridir. FSC, kanda bulunan hücrelerin türü, sayısı ve diğer özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Dokulara oksijeni taşımak için kırmızı kan hücreleri veya kırmızı kan hücreleri kullanılır ve kırmızı kan hücrelerinin sayısında, boyutunda veya hemoglobin içeriğindeki bir anormallik, bir eksikliği (anemi) veya daha nadiren aşırı miktarda hemoglobini (örn. Dehidrasyon, polisitemi) ifade eder. Lökositler, vücudun alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere her türlü enfeksiyona karşı savunmasında yer alan çeşitli hücre tiplerini (nötrofiller, monositler vb.) içerir.